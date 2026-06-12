Kaucjomat XXL robi furorę w Polsce. Przyjmie 100 butelek naraz

System kaucyjny w Polsce

Obowiązujący od kilku miesięcy mechanizm zwrotu opakowań w Polsce ma przede wszystkim zachęcać do działań ekologicznych. Ustalono, że za szklaną butelkę wielokrotnego użytku odzyskamy złotówkę, natomiast puszki z metalu i butelki PET to zwrot rzędu 50 groszy. Zbieranie tych kwot może przynieść wymierne oszczędności, dlatego wielu konsumentów korzysta z tego rozwiązania. Okazuje się jednak, że dotychczasowy sposób oddawania surowców bywa dla mieszkańców sporym utrudnieniem.

Co Polacy myślą o systemie kaucyjnym?

Z badania EKObarometru zrealizowanego w 2025 roku przez portal swresearch.pl wynika, że zdecydowana większość respondentów popiera to proekologiczne rozwiązanie. Aż 71 proc. pytanych uznało, że zwrot opakowań będzie miał korzystny wpływ na naturę. Z drugiej strony nie brakowało również obaw związanych z podwyżkami, o których wspomniało 47 proc. osób. Co więcej, 41 proc. badanych wskazywało na trudności związane ze zawiłymi wymaganiami oraz procedurami tego mechanizmu.

Praktyka pokazała, że obawy o trudności z oddawaniem butelek i puszek nie były bezpodstawne. Mieszkańcy zwracają uwagę na zbyt małą liczbę punktów zbiórki oraz konieczność żmudnego wprowadzania opakowań do maszyn. W odpowiedzi na te skargi pojawia się nowa technologia, jaką są znacznie pojemniejsze urządzenia.

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Kaucjomaty XXL w Polsce

Rozwiązaniem problemu z powolnym oddawaniem surowców wydają się automaty przystosowane do hurtowych ilości opakowań. Jeden z takich modeli zainstalowano w Poznaniu w okolicach hali Selgros Cash & Carry zlokalizowanej przy ul. Zamenhofa. To właśnie tam można jednorazowo pozbyć się aż 100 sztuk surowców, wrzucając je do specjalnego zsypu. Urządzenie samodzielnie identyfikuje i zlicza rzucone puszki oraz butelki, a dodatkową zaletą jest jego całodobowa dostępność dla mieszkańców.

Sonda Czy wyższa kaucja za butelki jest konieczna? TAK NIESTETY, TAKIE CZASY... TO BYŁO NIEUNIKNIONE NIE NIE MAM ZDANIA