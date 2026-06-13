Skatowali przechodnia dla jednego dolara. Agresywni nastolatkowie zatrzymani

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-13 17:37

Brutalny atak na jednym z pilskich osiedli! Dwaj młodzi napastnicy dotkliwie pobili 25-latka. Żądali od swojej ofiary gotówki, ale zdołali ukraść zaledwie jednodolarowy banknot. Poszkodowany mężczyzna wylądował w szpitalu, a sprawcy usłyszeli już zarzut rozboju. Najbliższe miesiące brutalni nastolatkowie spędzą za kratami.

1 dolar
Autor: Policja/ Materiały prasowe

Brutalny napad w Pile. Agresywni nastolatkowie skatowali 25-latka dla jednego dolara

W nocy z 6 na 7 czerwca na jednym z pilskich osiedli dwaj młodzi bandyci obrali sobie za cel przypadkowego mężczyznę. On ignorował zaczepki, co tylko ich rozwścieczyło. Szybko przeszli od wyzwisk do przemocy. Po powaleniu 25-latka na chodnik bezlitośnie kopali go po całym ciele, domagając się oddania pieniędzy. Mężczyzna nie miał przy sobie zbyt wiele gotówki, a w jego kieszeni był tylko jeden jednodolarowy banknot. Bandyci ukradli więc chociaż to.

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