Skatowali przechodnia dla jednego dolara. Agresywni nastolatkowie zatrzymani

Brutalny napad w Pile. Agresywni nastolatkowie skatowali 25-latka dla jednego dolara

W nocy z 6 na 7 czerwca na jednym z pilskich osiedli dwaj młodzi bandyci obrali sobie za cel przypadkowego mężczyznę. On ignorował zaczepki, co tylko ich rozwścieczyło. Szybko przeszli od wyzwisk do przemocy. Po powaleniu 25-latka na chodnik bezlitośnie kopali go po całym ciele, domagając się oddania pieniędzy. Mężczyzna nie miał przy sobie zbyt wiele gotówki, a w jego kieszeni był tylko jeden jednodolarowy banknot. Bandyci ukradli więc chociaż to.

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Reakcja sąsiada zapobiegła tragedii. Policja z Piły zatrzymała sprawców rozboju

Skutki napaści mogły okazać się jeszcze gorsze, gdyby nie czujność sąsiada. Zaniepokojony świadek obserwował wszystko ze swojego mieszkania i powiadomił służby. To spłoszyło napastników, którzy w pośpiechu uciekli przed pojawieniem się patroli. Mocno poturbowany 25-latek trafił pod opiekę lekarzy w szpitalu, a policjanci zatrzymali agresorów. Znaleźli przy jednym z nastolatków zrabowany wcześniej jednodolarowy banknot.

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Surowe konsekwencje dla 17-latka i 18-latka. Sąd Rejonowy w Pile zdecydował o areszcie

Nastolatkom postawiono zarzut wspólnego dokonania rozboju. Prokuratura poprosiła sąd o zastosowanie aresztu tymczasowego. Sąd Rejonowy w Pile podzielił argumentację oskarżycieli i zadecydował o aresztowaniu obu mężczyzn na trzy miesiące. Podejrzani mogą trafić do więzienia na maksymalnie piętnaście lat.