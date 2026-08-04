Tragiczny pożar w Koźminie Wielkopolskim. W zgliszczach znaleziono ciało

2026-08-04 12:45

Śmiertelny pożar domu jednorodzinnego w Koźminie Wielkopolskim w powiecie krotoszyńskim. Strażacy wewnątrz budynku natrafili na zwłoki mężczyzny. Trwa ustalanie przyczyn tej tragedii, w śledztwo zaangażowała się policja oraz prokuratura.

Dwaj strażacy w kaskach i mundurach przy wozie gaśniczym. O tragicznym pożarze w Koźminie przeczytasz na SE.
Autor: CC / Licencja Creative Commons / Zdjęcie poglądowe/ Pixabay.com Straż pożarna w akcji / Zdjęcie ilustracyjne

Do bardzo poważnego w skutkach zdarzenia doszło w Koźminie Wielkopolskim (pow. krotoszyński). W jednym z domów jednorodzinnych wybuchł pożar, a ratownicy odkryli wewnątrz ciało mężczyzny.

Ogień w budynku przy ulicy Jana Pawła II zauważono w godzinach porannych we wtorek 4 sierpnia. Przechodnie natychmiast ruszyli z pomocą i próbowali opanować płomienie, jednak ich wysiłki okazały się niewystarczające.

O szczegółach akcji opowiedział w rozmowie z Radiem Eska Tomasz Patryas, pełniący funkcję rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie:

Gęsty dym wydobywał się na zewnątrz. Przypadkowe osoby podjęły próbę gaszenia przy pomocy wody z węża ogrodowego. Niestety, działania nie były na tyle skuteczne, żeby ugasić ten pożar. Po dotarciu zastępów straży pożarnej, strażacy podali jeden prąd gaśniczy wody na palący się obiekt, doprowadzając do ugaszenia tego pożaru. W środku ujawnili ciało osoby, która przebywała w tym budynku.

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Do tej pory nie udało się ustalić, dlaczego doszło do zaprószenia ognia, a także jakie były dokładne przyczyny śmierci znalezionego człowieka.

W akcji gaśniczej brało udział łącznie sześć zastępów straży pożarnej. Obecnie na terenie pogorzeliska swoje czynności wykonują śledczy z policji i prokuratury, którzy będą wyjaśniać okoliczności dramatu.

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