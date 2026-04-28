Mój mąż tylko tak odkamienia muszlę klozetową. Mówi, że dzięki temu toaleta sama się czyści. Jak usunąć kamień z muszli klozetowej?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-04-28 16:38

Obecność żółtych osadów i kamienia w muszli klozetowej to widok, który z pewnością nie należy do przyjemnych. Tego rodzaju zabrudzenia sprawiają, że cała toaleta wygląda na nieczystą, a jej używanie staje się niekomfortowe. Aby skutecznie pozbyć się kamienia z muszli, standardowe płyny do WC dostępne w sklepach okazują się niewystarczające. Pomimo że często są silne i żrące, w starciu z tymi konkretnymi zabrudzeniami radzą sobie raczej kiepsko. Dlatego, by usunąć kamień oraz uporczywe zacieki, zaleca się sięgnięcie po metody domowe. Tylko one są w stanie rozpuścić tego typu osady.

Czyszczenie toalety

Autor: Shutterstock

Dlaczego kamień osadza się z muszli klozetowej?

Kamień wytrącający się z wody to prawdziwa zmora wielu gospodyń domowych. Jest to nic innego jak związki mineralne wytrącające się z wody. Powstaje w wyniku nadmiernej ilości rozpuszczonych jonów wapnia i magnezu. Normy twardości wody obowiązujące w Polsce wynoszą od 60 do 500 mg CaCO3/l wody. W wielu rejonach Polski woda jest stosunkowo twarda, a wytrącający się kamień osadza się na wszystkich powierzchniach mających regularny kontakt z wodą. O ile z twardością wody w kranach można sobie poradzić montując specjalne filtry, to już w przypadku muszli klozetowej sprawa jest trudniejsza. Częste spuszczanie wody sprawia, że z czasem na ściankach muszli klozetowej osadza się kamen oraz zacieki. Wyglądają one bardzo nieestetycznie i sprawią, że toalety sprawia wrażenie brudnej.

Wylej po to ściankach muszli klozetowej i odczekaj. Rach-ciach usunie kamień oraz zacieki

Aby poradzić sobie z kamieniem oraz zaciekami nie wystarcz regularne czyszczenie muszli klozetowej. Płyny do WC, mimo że świetnie zabijają zarazki oraz bakterie bytujące wewnątrz muszli, nie poradzą sobie z twardym kamieniem. Do tego potrzebuje środków o kwasowej formule, które stopniowo będą rozpuszczały kamień. Takim preparatem jest biały ocet. Najlepszy i zarazem najsilniejszy będzie zwykły, tani ocet ze sklepu. Kupisz go za kilka złotych. Problemem usuwania kamienia ze ścianek muszli klozetowej jest fakt, że płyny szybko spływają i nie mają szans zadziałać. Używając octu najlepiej jest dokładnie przemyć ścianki płynem i zostawić go na kilka godzin (a nawet na całą noc) bez spuszczania wody. W ten sposób kwas octowy zadziała optymalnie i zacznie powoli rozpuszczać kamień. Jeżeli zabrudzenia są bardzo duże możesz wymieszać ocet z kwaskiem cytrynowym w proszku w stosunku 1:1. Powstałą papkę wetrzyj w ścianki muszli klozetowej i także pozostaw na kilka godzin bez spłukiwania wody. Ocet to świetny, naturalny preparat rozpuszczający kamień oraz zacieki. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że nawet on nie poradzi sobie z bardzo dużymi osadami. W takim przypadku czyszczenie muszli klozetowej octem należy kilkukrotnie powtórzyć.

CZYSZCZENIE TOALETY
czyszczenie muszli klozetowej