Znajomy trener personalny pokazał mi, jak jego żona dopiera plamy z potu na koszulkach. Bez grama sody oczyszczonej, a ubrania są pachnące. Jak usunąć plamy z potu?

Karolina Piątkowska
2026-04-09 11:40

Plamy z potu na białych i jasnych ubraniach to jedno z największych wyzwań podczas prania. Pot z uwagi na swój skład chemiczny, czyli między innymi cukier, aminokwasy, a nawet niewielka ilość mocznika, jest bardzo trudnym zabrudzeniem. Klasyczne detergenty piorące nie zawsze dają sobie radę, a z czasem na białych ubraniach pojawiają się żółte odbarwienia, dla których jedynym ratunkiem jest wybielacz. Na szczęście są domowe sposoby, które mogą okazać się skuteczne w walce z potem.

Jak usunąć żółte plamy z potu z koszuli

Autor: Shutterstock
  • Plamy z potu to uciążliwe zabrudzenia, trudne do usunięcia ze względu na skład potu.
  • Związki mineralne w pocie wnikają we włókna tkanin, powodując żółknięcie.
  • Domowe sposoby, takie jak soda oczyszczona czy aspiryna, mogą skutecznie usunąć plamy.
  • Chcesz poznać szczegóły, jak przywrócić ubraniom czystość i świeżość?

Dlaczego plamy z potu tak trudno doprać?

Pot w dużej mierze składa się z wody, cukrów, aminokwasów, soli, a także niewielkich ilości mocznika, amoniaku oraz innych związków mineralnych. Plamy z potu należą do jednych z najbardziej uciążliwych zabrudzeń. Związki mineralne zawarte w pocie niemalże wżerają się we włókna tkanin i powodują ich żółknięcie. Z czasem jedynym sposobem na przywrócenie białego koloru jest zastosowanie chemicznego wybielacza.

Plamy z poty najczęściej pojawiają się pod pachami, a także na kołnierzykach oraz na rękawach. Szczególnie trudne do usunięcia mogą być plamy z potu połączonego z kremami z filtrem. Taka sytuacja najczęściej pojawia się latem, gdy pot miesza się z substancjami zawartymi w kosmetykach.

Rozpuść w wodzie i nałóż na plamy z potu. Ubrania znów będą czyste i pachnące

Istnieją domowe sposoby na pozbycie się plam z potu. W niektórych przypadkach są one nawet skuteczniejsze niż proszki oraz płyny do prania. Najczęściej polecana jest soda oczyszczona. To naturalny środek wybielający, który ma działanie przeciwbakteryjne. Soda oczyszczona świetnie wywabia brzydkie zapachy i genialnie odświeża ubrania. Nie jest to jednak jedyny sposób na pozbycie się plam z potu domowymi sposobami. Równie skuteczna może okazać się klasyczna aspiryna. Środek ten także delikatnie wybiela i pomaga usuwać plamy. Na duże zabrudzenia warto zastosować aspirynę bezpośrednio. Rozpuść 1 tabletkę w wodzie i zaaplikuj na plamy. Zostaw na około 30 minut, a następnie upierz wszystko w pralce. Aspiryna świetnie sprawdzi się także jako środek prewencyjny i delikatny odplamiacz. Rozpuszczoną w wodzie tabletkę dodawaj bezpośrednio do bębna pralki.

Przeczytaj także:
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRANIE UBRAŃ
plamy z potu