Gdzie wsypać sodę oczyszczoną do pralki, aby wybieliła tkaniny? Połowa Polek popełnia ten błąd przez co soda jest nieskuteczna. Używaj jej w ten sposób, a pranie zawsze będzie idealnie białe

Dlaczego warto dodawać sodę oczyszczoną do prania?

Soda oczyszczona to nic innego jak potoczna nazwa wodorowęglanu sodu, czyli nieorganicznego związku chemicznego o wzorze NaHCO3. Ma on szerokie zastosowanie w kuchni, podczas sprzątania, a nawet w pielęgnacji. Soda oczyszczona dodawana do prania jasnych i białych tkanin delikatnie je wybiela. Jest świetnym, naturalnym wybielaczem. Szczególnie polecana jest do prania pożółkłych firanek oraz ręczników. Soda oczyszczona, podobnie jak ocet, posiada właściwości bakteriobójcze, a także zmiękcza prane tkaniny. Usuwa brzydkie zapachy i dodaje świeżości. Co ważne, soda oczyszczona nie powoduje podrażnień skóry, co może mieć miejsce w przypadku chemicznych detergentów. Soda oczyszczona dodawana do prania nie tylko korzystnie wpływa na materiały, ale także czyści pralkę i przeciwdziała osadzaniu się kamienia.

Jak prawidłowo dodawać sodę oczyszczoną do prania? Tylko w ten sposób będzie skuteczna

Aby skorzystać z wybielających właściwości sody oczyszczonej najlepiej jest dodawać ją bezpośrednio do bębna pralki. Na jedno pranie możesz dodać nawet 1 opakowanie sody oczyszczonej. Dzięki temu zmiesza się ona z wodą i dobrze zadziała na prane tkaniny. W przypadku bardzo pożółkłych materiałów samo dodane sody oczyszczonej do pralki może okazać się niewystarczające. Konieczne może być namaczanie tkanin. Do wanny nalej ciepłej (ale nie gorącej) wody i wsyp 1 lub 2 opakowania sody oczyszczonej. Całość dokładnie wymieszaj, aż proszek się całkowicie rozpuści i włóż tam pożółkłe ubrania, firanki lub ręczniki. Namaczaj przez około 1 godzinę, a po tym czasie upierz wszystko w pralce. Sodę oczyszczoną można dodawać także do komory na detergenty. Ten sposób rekomendowany jest do czyszczenia pralki. Soda delikatnie usunie kamień oraz resztki detergentów z zakamarków pralki. Pamiętaj jednak, że do czyszczenia pralki sodę oczyszczoną należy wsypać do każdej komory. Tylko w ten sposób będziesz mieć pewność, że wszystkie elementy urządzenia zostaną dokładnie wyczyszczane.