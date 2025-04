Po śniadaniu wielkanocnym rozsypuję 3 garści tego w doniczce z zamiokulkasem. Sąsiadki przecierają oczy że zdziwienia, jak mój zamiokulkas szybo rośnie. Domowy nawóz, który działa lepiej niż kupne

Podsyp tym ziemię zamiokulkasa, a roślina wystrzeli. Łodygi będą grube, a liście zielone

Zamiokulkas to roślina z rodziny sukulentów. Zachwyca pięknymi, ciemnozielonymi liśćmi, które nawet zimą nie tracą swojej intensywnej barwy. Zamiokulkas świetnie oczyszcza powietrze w pomieszczeniu i nie wymaga specjalistycznej pielęgnacji. Mówi się, że to idealny kwiat doniczkowy dla osób, które nie mają ręki do roslin. Dobrze znosi przejściowe susze i nie potrzebuje intensywnego nawożenia. Nie znaczy to jednak, że zamiokulkasa nie warto raz na jakiś czas nawozić. Odpowiednie nawozy sprawią, że zamiokulkas będzie miał stały dostęp do substancji odżywczych oraz odpowiednio spulchnioną ziemię w doniczce. Wśród najlepszych sposobów na naturalne nawożenie zamiokulkasa wymienia się skorupki po jajkach. W okresie Wielkanocy nie brakuje jajek w domach. Przygotuj skorupki po ugotowanych jajkach, pokrusz je i wymieszaj z ziemią doniczkową zamiokulkasa. Odkąd sama zaczęłam stosować taki nawóz mój zamiokulkas rośnie jak szalony, a jego liście są zawsze idealnie zielone. Skorupki po jajkach uwalniają do gleby wapno który wspomaga procesy wzrostu oraz stymuluje roślinę. Dodatkowo skorupki po jajkach drenują ziemię w doniczce, dzięki czemu jest on bardziej przepuszczalna.

Zamiokulkas w doniczce. Zasady pielęgnacji

Choć jest to roślina, która nie wymaga specjalistycznej pielęgnacji to warto znać jen podstawowe potrzeby. Zamiokulkas dobrze znosi braki wody i jest odporny na susze. Należy do jednak regularnie podlewać sprawdzając, aby nie przelać rośliny. Za dużo wody może spowodować gnicia korzeni. Latem można podlewać zamiokulkasa raz na dwa tygodnie, a zimą jeszcze radziej. Zamiokulkas potrzebuje umiarkowanej temperatury na poziomie około 20 st. Celsjusza latem i 15 st. Celsjusza zimą. Ziemia w doniczce powinna być przepuszczalna, próchnicza o lekko kwaśnym odczynie. Zamiokulkasa można nawozić od wczesnej wiosny aż do końca okresu wegetacji, w październiku. W takich warunkach zamiokulkas zawsze będzie prawidłowo rósł, a jego liście nie będą żółkły.