Jak długo można korzystać z octu do prania ręczników? Polakom zdarza się robić to źle i marnują właściwości octu. Jeżeli używasz octu do prania to musisz to wiedzieć

Jak długo można używać octu do prania ręczników. Termin przydatności

Dla wielu osób ocet do prania ręczników do prawdziwy game changer. Nie tylko świetnie odświeża tkaniny, ale także chroni przed ich sztywnieniem. Jednak ocet, jak każdy produkt spożywczy, ma swój termin przydatności. Czy ocet wykorzystywany do sprzątania może się zepsuć? Ocet to jeden z produktów, który praktycznie się nie psuje. Zarówno ocet winny, jak i jabłkowy teoretycznie nie mają terminów ważności. Oczywiście, producenci muszą zamieścić termin przydatności na etykiecie. W warunkach spożywczych wynosi on około 12 miesięcy po otwarciu. Wielu ekspertów wskazuje jednak, że ocet nadaje się do spożycia nawet o wiele dłużej. Posobnie jest w przypadku używania go do sprzątaniu. Dopóki nie straci on swoich walorów zapachowych, a na powierzchni nie zacznie się rozwarstwiać to z powodzenie możesz wykorzystywać go prania lub sprzątania.

Pranie ręczników w occie - wady i zalety

Jak to jest z tym octem dodawanym do prania ręczników? Dla części osób to rewolucja, bez której nie mogą żyć, a dla innych niepotrzebne kombinowanie. Ocet posiada właściwości bakteriobójcze, dzięki czemu zabija wszelkie zarazki z powierzchni. Ręczniki z uwagi na częsty kontakt z wilgocią i skórą mogą być idealny środowiskiem do namnażania się bakterii. Kolejną zaletą octu jest fakt, że delikatnie zmiękcza ona tkaniny. Ręczniki wyprane w occie stają się bardziej miękkie i przyjemnie dla skóry. Warto jednak wiedzieć, że za duża ilość octu możesz zadziałać odwrotnie i sprawi on, że tkanina zrobi się sztywna. Ocet to także rewelacyjny odkamieniacz. Stosowany w niewielkich ilościach będzie zapobiegał osadzaniu się kamienia wewnątrz pralki. W tym przypadku znowu jednak jest "ale". Za duża ilość octu może powodować zniszczenie i parcenie gumowych elementów pralki. Przeciwnicy stosowania octu do prania ręczników wskazują, że nie ma on właściwości piorących. Ocet nie usunie tłustych i uciążliwych plam. Z kolei mieszanie octu z płynem lub proszkiem to prania jest bezcelowe ponieważ w ten sposób neutralizuje się właściwości obu tych produktów.