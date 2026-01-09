Potrzebujesz tylko 1 łyżeczkę tego. Nałóż na przypaloną patelnię i idź spać. Rano spalenizna zniknie niczym zmęczenie po kawie. Sposób na czyszczenie przypalonej patelni

Odkryj domowy sposób na usunięcie uporczywych przypaleń bez szorowania i niszczenia naczyń.

Wystarczy jeden składnik, który masz w swojej kuchni, aby Twoja patelnia znów lśniła!

Jak dokładnie użyć tego proszku, by spalenizna odeszła płatami? Sprawdź to teraz!

Posyp 1 łyżkę tego proszku na przypaloną patelnię. Spalenizna będzie odchodzić płatami

Wpadki w kuchni to rzecz normalna. Przypalające się jedzenie zdarza się każdemu, nawet najlepszym kucharzom. Warto jednak pamiętać o kilku sprawach. Przede wszystkim duża ilość spalenizny w żywności może niekorzystnie wpłynąć na układ trawienny. Jeżeli potrawa przypaliła się całkowicie to lepiej jej nie spożywać. Spalona żywność często kończy się także zabrudzonymi naczyniami, w szczególności patelniami, bo to zwykle podczas smażenia dochodzi do tego typu sytuacji. Oznacza to, że spaleniznę należy dokładnie wyczyścić. Nie jest to sprawa prosta i przyjemna. Przypalone jedzenie bardzo szybko zastyga i tworzy twarda powłokę, której nie sposób doczyścić. Specjaliści przestrzegają, aby nie ścierać spalenizny nożami lub ostrymi przedmiotami. W ten sposób można jedynie porysować powierzchnię patelni.

Aby doczyścić przypaloną patelnię trzeba podejść do problemu z innej strony. Najlepiej sprawdzą się domowe środki, które stopniowo rozpuszczają spaleniznę. To między innymi soda kuchenna, której zasadowa odczyn skutecznie usuwa przypalone resztki jedzenia, bez ryzyka uszkodzenia naczynia. Wystarczy, że rozsypiesz 1 łyżkę sody oczyszczonej wewnątrz patelni i dodasz niewielką ilość wody. Tal przygotowany roztwór należy odstawić na kilka godzin. W tym czasie soda oczyszczona zacznie działać i delikatnie rozpuszczać zabrudzenia. Po około 4/5 godzinach przemyj patelnię wodą z płynem do naczyń i gotowe.

Sodę oczyszczoną możesz również wykorzystać do usuwania spalenizny z trudno dostępnych miejsc, takich jak spód patelni. W takim przypadku należy wymieszać sodę oczyszczoną z woda w równych proporcjach. Powinna powstać gęsta pasta, którą możesz wetrzeć w przypalone zabrudzenia. Również odczekaj kilka godzin i przemyj wszystko wodą.