Wsyp 100 g do wody i zamieszaj. Doczyści przypaloną patelnię lepiej niż szorstka gąbka. Czyszczenie patelni

Przypalony spód patelni to uciążliwy problem, który z czasem wpływa na jej funkcjonalność i wygląd.

Skuteczna pasta czyszcząca przywróci patelni blask w zaledwie 30 minut.

Odkryj inne domowe sposoby, takie jak kwasek cytrynowy, ocet czy pasta do zębów, by Twoja patelnia wyglądała jak nowa!

Wetrzyj w przypaloną patelnię, a po 30 minutach będzie jak nowa

Jak wyczyścić przypaloną patelnię od spodu? To pytanie zadaje sobie sporo osób. Otóż spód każdej patelni z czasem przypala się i powstaje na nim trudna do usunięcia warstwa, która jednocześnie wpływa niekorzystnie na korzystanie z naczynia. Na szczęście istnieją sposoby na wyczyszczenie patelni od spodu, dzięki którym można ją ocalić przed wyrzuceniem i sprawić, że będzie nam służyć jeszcze przez długi czas. Jeden z nich jest tani i naprawdę skuteczny. Chodzi o pastę czyszczącą z sody oczyszczonej. Soda oczyszczona ma zasadowy odczyn, dlatego świetnie nadaje się do usuwania takich zanieczyszczeń, jak: tłuszcze, woski i inne uporczywe zabrudzenia. Jednym z wielu zastosowań sody oczyszczonej jest wykorzystanie jej w walce z przypaleniami, z tego względu doskonale sprawdzi się również w czyszczeniu spodu patelni. Wystarczy wymieszać sodę oczyszczoną z wodą tak, aby powstała dość gęsta papka i dodać kilka kropel płynu do mycia naczyń. Powstałą pastę wcieramy w przypalony spód patelni i pozostawiamy na 30 minut. Po tym czasie ponownie przecieramy naczynie gąbka i spłukujemy letnią wodą.

Domowy sposób na wyczyszczenie spodu patelni

Innym domowym sposobem na wyczyszczenie spodu patelni jest kwasek cytrynowy. Jedną łyżeczkę rozpuść w wodzie i doprowadź ją do wrzenia. Powstałym w ten sposób roztworem zalej spaloną patelnię i delikatnie ją wyszoruj. Zamiast kwasku cytrynowego możesz wykorzystać również ocet. Sposób ten działa również na przypalony spód patelni. Również pasta do zębów doskonale rozprawi się z przypalonym i zaschniętym tłuszczem na patelni. Do miseczki wsyp po jednej łyżeczce sody oczyszczonej, pasty do zębów i płynu do mycia naczyń. Mieszankę wsmaruj w przypalony spód patelni i odczekaj około 10 minut, po czym spłucz naczynie letnią w