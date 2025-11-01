Wsyp 100 g do wody i zamieszaj. Doczyści przypaloną patelnię lepiej niż szorstka gąbka. Czyszczenie patelni

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-11-01 6:16

Przypalony spód patelni nie musi od razu oznaczać, że naczynie wydaje się do wyrzucenia. Czasami wystarczy skutecznie wyczyścić przypalony spód patelni, a ta odzyska swój dawny wygląd i funkcjonalność. W tym celu wystarczy wetrzeć w patelnię tę domową pastę czyszczącą, a po 30 minutach spłukać letnią wodą. Naczynie będzie jak nowe.

Prosty sposób na czyszczenie przypalonej patelni od spodu. Wykorzystaj pastę do zębów i popularny napój

i

Autor: Shutterstock
  • Przypalony spód patelni to uciążliwy problem, który z czasem wpływa na jej funkcjonalność i wygląd.
  • Skuteczna pasta czyszcząca przywróci patelni blask w zaledwie 30 minut.
  • Odkryj inne domowe sposoby, takie jak kwasek cytrynowy, ocet czy pasta do zębów, by Twoja patelnia wyglądała jak nowa!

Wetrzyj w przypaloną patelnię, a po 30 minutach będzie jak nowa

Jak wyczyścić przypaloną patelnię od spodu? To pytanie zadaje sobie sporo osób. Otóż spód każdej patelni z czasem przypala się i powstaje na nim trudna do usunięcia warstwa, która jednocześnie wpływa niekorzystnie na korzystanie z naczynia. Na szczęście istnieją sposoby na wyczyszczenie patelni od spodu, dzięki którym można ją ocalić przed wyrzuceniem i sprawić, że będzie nam służyć jeszcze przez długi czas. Jeden z nich jest tani i naprawdę skuteczny. Chodzi o pastę czyszczącą z sody oczyszczonej. Soda oczyszczona ma zasadowy odczyn, dlatego świetnie nadaje się do usuwania takich zanieczyszczeń, jak: tłuszcze, woski i inne uporczywe zabrudzenia. Jednym z wielu zastosowań sody oczyszczonej jest wykorzystanie jej w walce z przypaleniami, z tego względu doskonale sprawdzi się również w czyszczeniu spodu patelni. Wystarczy wymieszać sodę oczyszczoną z wodą tak, aby powstała dość gęsta papka i dodać kilka kropel płynu do mycia naczyń. Powstałą pastę wcieramy w przypalony spód patelni i pozostawiamy na 30 minut. Po tym czasie ponownie przecieramy naczynie gąbka i spłukujemy letnią wodą.

Domowy sposób na wyczyszczenie spodu patelni

Innym domowym sposobem na wyczyszczenie spodu patelni jest kwasek cytrynowy. Jedną łyżeczkę rozpuść w wodzie i doprowadź ją do wrzenia. Powstałym w ten sposób roztworem zalej spaloną patelnię i delikatnie ją wyszoruj. Zamiast kwasku cytrynowego możesz wykorzystać również ocet. Sposób ten działa również na przypalony spód patelni. Również pasta do zębów doskonale rozprawi się z przypalonym i zaschniętym tłuszczem na patelni. Do miseczki wsyp po jednej łyżeczce sody oczyszczonej, pasty do zębów i płynu do mycia naczyń. Mieszankę wsmaruj w przypalony spód patelni i odczekaj około 10 minut, po czym spłucz naczynie letnią w

Jak to wyczyścić?
9 zdjęć
Super Express Google News
Jak to wyczyścić?
9 zdjęć
Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10
Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na wybielenie firanek jest:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZYPALONA PATELNIA