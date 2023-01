Ekspresowy trik na wyczyszczenie przypalonej patelni od spodu. Nałóż to na spód i patrz jak brud się rozpuszcza bez szorowania. Patelnia jak nowa

Czym wyczyścić spód patelni? Zrób to, a przypalona patelnia będzie jak nowa w 10 minut

Chyba każdy fan gotowania zadął sobie pytanie, jak wyczyścić przypalony spód patelni? Wpadka w kuchni może zdarzyć się każdemu, ale na szczęście istnieją sposoby na wyczyszczenie patelni od spodu, dzięki którym można ją ocalić przed wyrzuceniem. Wystarczy, że samodzielnie przygotujesz domową pastę czyszczącą i posmarujesz nią przypalony spód patelni. Do jej wykonania potrzebujesz jedynie czterech składników, które zapewne masz w swoim domu. Odwróć patelnię spodem do góry i wysyp odrobinę soli oraz proszku do pieczenia. Następnie polej spód naczynia płynem do naczyń i połóż kilka listków ręcznika papierowego. Na koniec polej wszystko octem. Po 10 minutach przetrzyj przypalony spód patelni ręcznikami i wypłucz. To szybki i skuteczny sposób na wyczyszczenie przypalonej patelni.

Czyszczenie patelni od spodu pastą do zębów

Jednym z najpopularniejszych sposobów na wyczyszczenie przypalonej patelni od spodu jest trik z pastą do zębów. Doskonale rozprawi się z przypalonym i zaschniętym tłuszczem na patelni. Do miseczki wsyp po jednej łyżeczce sody oczyszczonej, pasty do zębów i płynu do mycia naczyń. Mieszankę wsmaruj w przypalony spód patelni i odczekaj około 10 minut, po czym spłucz naczynie letnią wodą. Jeśli zabrudzenia nadal będą widoczne, to spróbuj je wyszorować pozostałą mieszanką.