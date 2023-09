Wystarczy 1 łyżka, a wyczyścisz przypaloną patelnię od spodu. Idealnie zmiękczy spaleniznę, aż ta sama zejdzie. Naturalny środek na spaleniznę na patelni

Wlej 1/4 szklanki do ciepłej wody i umyj okna. To najlepszy sposób na mycie okien bez smug. Pokocha go nawet mężczyzna

Czyszczenie przypalonej patelni może być trudne i czasochłonne. Warto jednak zadać sobie ten trud, bowiem smażenie i gotowanie w spalonych garnkach jest niezdrowe, a potrawy mogą przejść smakiem spalenizny. Tym bardziej warto zadbać o wyczyszczenie przypalonej od spodu patelni, że wszystkie środki, które potrzebujesz do tego najprawdopodobniej masz w domu. Ze spalenizną na patelni najlepiej poradzą sobie domowe metody. Najczęściej polecaną metodą jest skorzystanie z sody oczyszczonej. Jest ona bowiem substancją lekko żrącą, ma zasadowy odczyn, dzięki czemu rewelacyjnie radzi sobie z usuwaniem tłuszczu, farb oraz wosku. Wystarczy, że przygotujesz gęstą pastę. Wystarczy, że zmieszasz 1 łyżkę stołową sody oczyszczonej z wodą i tak przygotowaną mieszankę nałożysz na przypalone miejsca. Pastę pozostaw na kilka godzin, a po tym czasie porządnie wyszoruj spód patelni. Jeżeli chcesz, by efekt był jeszcze lepszy możesz to pasty z sody oczyszczonej dodać sól kuchenną. Zadziała ona jak klasyczne mleczko do czyszczenia. Uważaj jednak, by nie zarysować w ten sposób powierzchni paleni.

Jak wyczyścić przypaloną od spodu patelnię? Sposób z octem

Inną metodą czyszczenie przypalonej patelni od spodu jest wykorzystacie octu. Ma on kwaśny odczyn, co sprawia, że genialnie usuwa tłuszcz, kamień a nawet rdzę. Pamiętaj, by nie stosować go na powierzchnie emaliowane ponieważ możesz sprawić, że staną się ona matowe. W przypadku patelni aluminiowej czy stalowej zadziała jednak rewelacyjnie. Zmieszasz ocet z wodą i w takiej mieszance umieść patelnię. Po kilkudziesięciu minutach warstwa spalenizny powinna sama odejść.

