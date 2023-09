Wlej 3 łyżki do bębna i nastaw pranie pościeli. Będzie miękka jak nigdy dotąd. Sposób na pranie pościeli

Kiedy zamiokulkas żółknie, możesz go uratować. Domowa odżywka za grosze zdziała cuda. Zieleń zagości w doniczce

Najlepiej śpi się w miękkiej pościeli - z tym stwierdzeniem zgodzi się chyba każdy. Tak efekt zapewni odpowiednie jej pranie. I owszem płyny zmiękczające sprawiają, że pościel będzie miękka i pachnąca, jednak przy dłuższym stosowaniu tego typu detergenty oblepiają włókna tkaniny i poszewki będą znacznie gorzej wchłaniać wilgoć. Z kolei piorąc pościel bez płynu do płukania, możemy być pewni, że będzie ona sztywna i szorstka. Jaki jest zatem złoty środek w tej sytuacji? Wystarczy, że wlejesz 3 łyżki octu do bębna pralki i nastawisz standardowe pranie pościeli z dodatkiem proszku do prania. Po zakończeniu cyklu wyjmiesz z bębna czysta i miękką pościel.

Jak prać pościel w pralce?

Pranie pościeli najlepiej zacząć od przeczytania instrukcji zamieszczonej przez producenta na metce. Tam na pewno znajdziesz informację, w jakiej temperaturze prać pościel oraz czy nadaje się ona do suszenia w suszarce bębnowej. Z reguły pościel bawełnianą powinno się prać w temperaturze 60 stopni Celsjusza, z kolei lnianą w 40 stopniach. Jak często prać pościel? Powinno się to robić raz na 2 tygodnie. Dzięki temu regularnie będziemy pozbywać się z tkaniny zarazków i zanieczyszczeń. Po praniu można ją również przeprasować żelazkiem. Jednak nie jest to konieczne.

