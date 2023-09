Wsyp 1/2 szklanki do pralki i upierz firanki. Po latach wciąż będą wyglądać jak nowe. Sposób na pranie białych firanek

Wsyp 1/2 szklanki do pralki i nastaw pranie firan. Będą czyste jak nowe

Białe firanki od wielu, wielu lat są najmodniejszą dekoracją okienną w większości polskich mieszkań. Niestety najczęściej bywa tak, że już po kilku miesiącach tracą swój pierwotny wygląd - szarzeją lub nawet żółkną. To efekt osiadającego na tkaninie kurzu, smogu, brudu i działania promieni słonecznych. Właściwie mogłoby się wydawać, że proces nieunikniony. W utrzymaniu wyglądu białych firan oczywiście kluczowe jest ich regularne pranie. W czym prać firanki, aby były śnieżnobiałe? Wsyp do bębna pralki 1/2 szklanki sody oczyszczonej, do szuflady proszek i nastaw standardowe pranie firan. Po wyjęciu będą idealnie czyste. Soda oczyszczona działa bowiem jak profesjonalny wybielacz, a jest na pewno bardziej ekologicznym rozwiązaniem.

Jak prać białe firanki, aby były czyste?

Jeśli Twoje firanki są mocno zabrudzone i uważasz, że samo ich pranie nie wystarczy, to wcześniej je namocz. Nalej ciepłej wody do miski lub wanny, wsyp opakowanie kwasku cytrynowego i dodaj kilka kropel płynu do mycia naczyń. Zanurz swoje firany i pozostaw na około 30 minut. Po upływie tego czasu upierz je w pralce. Zalecana temperatura prania firanek to 40 stopni Celsjusza. Oczywiście jest to uzależnione od materiału, z jakiego są wykonane, dlatego warto wcześniej zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na metce.

