Sypiesz ten nawóz w ogrodzie? Przez to Twoje hortensje świecą pustymi badylami. Ten nawóz kosztuje tylko 30 zł, a uratuje nawet zmarniały hortensje

Hortensje, choć odporne, mogą przestać kwitnąć z powodu chorób, szkodników lub błędów w pielęgnacji, często związanych z podłożem.

Te popularne krzewy wymagają lekko kwaśnej gleby (pH 4,5–5,5), a zasadowe podłoże prowadzi do chlorozy liści i obumierania.

Częstym błędem jest stosowanie wapnowania trawnika zbyt blisko hortensji, co podnosi pH gleby i negatywnie wpływa na ich rozwój.

Sprawdź pH gleby wokół swoich hortensji i dowiedz się, jak szybko przywrócić im odpowiednie warunki do bujnego kwitnienia!

Stosujesz ten nawóz w ogrodzie? To przez niego Twoje hortensje nie kwitną

Hortensje, zarówno te bukietowe, jak i ogrodowe zdominowały polskie ogrody. Rosną zarówno na małych działkach, jak i są sadzone w miejskiej przestrzeni. Hortensje nie mają wygórowanych wymagań i pielęgnacyjnych i są stosunkowo odporne na mróz i śnieg. Zdarza się jednak, że z jakiegoś powodu krzewy te przestają rosnąć i kwitnąć. Powodem takiej sytuacji mogą być choroby grzybowe takie jak mączniak prawdziwy i plamistość, szkodniki oraz błędy w pielęgnacji. Wiele osób nieświadomie popełnia jeden z największych błędów w uprawie hortensji. Wszystko zaczyna się od podłoża.

Hortensja to krzewy, które lubią lekko kwaśną glebę. Ogrodnicy wskazują, że hortensje najlepiej rosną w ziemi o pH 4,5–5,5. Im lepiej zakwaszone podłoże, tym bardziej niebieskie kwiaty. Dodatkowo gleba do uprawy hortensji powinna być żyzna i przepuszczalna.

Zasadowe podłoże powoduje, że hortensje marnieją i zaczynają chorować. Jednym z objawów, że ziemia nie jest odpowiednio kwaśna jest chloroza liści. Objawia się pożółkniętymi liśćmi przy zachowaniu zielonych nerwów. Zbyt wysokie pH gleby sprawia, że krzew nie może przyswajać żelaza przez co zaczyna obumierać. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że stosowane do innych roślin nawozy mogą wpłynąć na rozwój hortensji. Mowa przede wszystkim o popularnym zabiegu na gęsty trawnik, czyli wapniowaniu. Sypane na trawę wapno może skutecznie zwiększyć pH gleby, jeżeli jest aplikowane zbyt blisko rosnących krzewów. W takim przypadku należy koniecznie sprawdzić pH gleby wokół korzeni hortensji i szybko wdrążyć kurację wspomagającą i zakwaszającą.

Jak zakwasić podłoże wokół hortensji. Dzięki temu krzew znów zacznie rosną

Jeżeli podłoże wokół hortensji jest zbyt zasadowe należy je szybko zakwasić. W takiej sytuacji warto sięgnąć po profesjonalne nawozy. Domowe odżywki, takie jak fusy z kawy czy skórki po bananach zawierają zbyt małe ilości azotu, który w ogrodnictwie opowiada za zakwaszenie gleby. O wiele lepiej i szybciej zadziała siarka elementarna lub z naturalnym sposobów kwaśny torf.

W okresie wiosennym rewelacyjnym sposobem na zakwaszenie podłoża jest saletra amonowa. Dostarcza ona duże ilości azotu do gleby na poziomie 30 proc. Saletrę amonową można stosować na dwa sposoby. Pierwszy z nich to forma granulatu rozsypanego wokół krzewów. W ten sposób wraz deszczem lub podlewaniem substancje odżywcze przenikają do gleby, skąd są pobierane przez hortensje. Innym sposobem jest wodny roztwór uzyskiwany z połączenie saletry oraz wody. Ten rodzaj nawożenia przynosi szybsze efekty, ale mus być częściej powtarzany. Zalecana dawka to 1 łyżeczka granulatu na 2 litry wody.

Unikaj stosowania saletry w jesiennych nawozach. Zbyt duża zawartość azotu sztucznie wydłuży okres wegetacji i sprawi, że roślina nie przygotuje się na nadchodzącą zimę.

9

