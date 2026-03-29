Zamiast wyrzucać włóż do ziemi i podlewaj. Ogrodniczy odpad zamieni się w przepiękny krzew całkowicie za darmo. Wiosenne rozmnażanie hortensji

Wiosenne cięcie hortensji. Jak i dlaczego to robić?

Początek wiosny to bardzo ważny termin w pielęgnacji hortensji. Gdy puszczają ostatnie mrozy zdejmuje się okrycia z hortensji ogrodowych. Warto nie przeciągać tego zabiegu. Zbyt późne zdjęcie zimowych hortensji może sprawić, że krzew zacznie chorować. Pod warstwą agrowłókniny zacznie się bowiem zbierać wilgoć, która może sprzyjać namnażaniu się niebezpiecznych grzybów.

Kolejnym krokiem wiosennej pielęgnacji hortensji jest nawożenie. O tej porze roki rekomenduje się stosowanie płynnych nawozów o wydłużonym działaniu. Ważne, aby odzywki były bogate w azot, który przyczynia się do szybszego i bardziej obfitego rozwoju liści oraz kwiatów. Dodatkowo bierze on udział w procesach fotosyntezy wzmacniając i odżywiając cały krzew.

Ostatnim zabiegiem pielęgnacyjnym do wykonania na hortensjach jest ich wiosenne ciecie. Przeprowadza się je na wszystkich odmianach hortensji.

Hortensje bukietowe najlepiej przycinać na przełomie marca i kwietnia, gdy dopiero rusza sezon wegetacyjny. Krzewy przycina się na wysokości nad 2-3 oczkiem. W tym samym czasie należy usunąć wszystkie stare, wysuszone pędy, które już nie kwitną. Hortensje bukietowe można przycinać dość radykalnie, nawet na wysokość 30 centymetrów. Dzięki temu krzew się zagęści i będzie bardziej obficie kwitł.

Hortensje ogrodowe kwitną na ubiegłorocznych padach dlatego je należy przycinać delikatniej. Wiosną usuwa się jedynie zbutwiałe i stare pedy. Radykalne cięcie hortensji ogrodowej sprawi, że krzew nie zakwitnie w tym sezonie. Raz na 2-3 lata rekomenduje się również cięcie pielęgnacyjne polegające na usunięciu niektórych pędów, aby przerzedzić krzew. Zbyt geste pędy sprawiają bowiem, że do wnętrza rośliny dostaje się zbyt mała ilość promieni słonecznych. W efekcie hortensje rosną coraz wolniej i słabiej kwitną.

Wykorzystaj ucięte pędy hortensji. Jak samodzielnie rozmnażać hortensje?

Przycięte pędy hortensji ułóż tak, aby było wiadomo, gdzie jest ich góra, a gdzie dol. Włóż je pionowo do ziemi. Zakop w ziemi dwa oczka, a nad zostaw trzecie. Pędy na początku najlepiej jest sądzić do doniczek. Dzięki temu możesz je downie chować i wystawiać na zewnątrz, w zależności od pogody. Pamiętaj o regularnych podlewaniu. Ziemia powinna być stałe wilgotna, ale nie zupełnie mokra. Hortensje najlepiej rosną w żyznej, przepuszczalnej glebie o lekko kwaśnym odczynie. Ogrodnicy wskazują, że tak przygotowane sadzonki możesz przenieść do gruntu w sierpniu. Tak zasadzone krzewy mogą zakwitnąć już w kolejnym roku.

Pamiętaj, aby do sadzonek hortensji nie wykorzystać starych i chorych pędów.

Domowy nawóz do młodych hortensji

W ostatnim czasie dużą popularnością cieszy się domowa odżywka do hortensji. Wystarczy zalać to wodą i podlać hortensje. Naturalną odżywkę do hortensji przygotujesz z fusów do kawy i wody. Hortensja uwielbia nawóz w fusami do kawy. Dostarczają one jej wielu cennych składników, takich jak potas, magnez oraz azot. Przygotuj około 5 łyżek czystych fusów po kawie. Najlepsze będą fusy po kawie po turecku oraz te, które zostają na papierowym filtrze w ekspresie przelewowym. Nie sprawdzą się natomiast fusy z ekspresu ciśnieniowego oraz po kawie bezkofeinowej. Około 5 łyżek fusów po kawie zalej wodą i wymieszaj. Całość odstaw na jakiś czas, by fusy napęczniały. Po tym czasie zamieszaj ponownie. Odżywka do hortensji jest gotowa. Podlewaj nią hortensje raz na dwa tygodnie. Fusy po kawie sprawią, że Twoja hortensja bujnie zakwitnie i będzie cieszyć oczy przez całe lato.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie