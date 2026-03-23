Przez cały kwiecień podsypuj tym korzenie hortensji. Ekologiczny nawóz wzmocni i pogrubi hortensje, dzięki czemu kwiaty w tym sezonie będą większe

W kwietniu podsypuj tym hortensje. Wzmocnisz korzenie i poprawisz kwitnienie

Dla wielu osób nie ma ogrodu bez hortensji. Te ogromne krzewy zachwycają swoimi kwiatami. Hortensje naturalnie pochodzą z Azji i to właśnie tam jest ich ojczyzna. Doskonale radzą sobie również w naszym klimacie. W polskich ogrodach najczęściej uprawia się hortensje bukietowe, ogrodowe lub pnące.

Początek wiosny to czas, gdy należy odpowiednio zadbać o krzewy hortensji. W przypadku hortensji ogrodowej zdejmuje się zimowe okrycia. Wczesna wiosną wykuje się także cięcie pielęgnacyjne. Bardzo ważnym zabiegiem jest pierwsze w sezonie nawożenie. To właśnie ono stymuluje procesy na cały sezon. Wiosenna dawka nawozu wzmacnia układ odpornościowy roślin, chroni przed atakami chorób grzybowych oraz szkodników, a także stymuluje procesy wzrostu oraz kwitnienia. W przypadku hortensji nawożenie powinno rozpocząć się wczesną wiosną i trwać aż do jesieni. Ogrodnicy wskazują, że do lata hortensje można nawozić odżywkami azotowymi, które wpływają na rozrost liści, kwiatów, a także wydłużają sezon wegetacji. Jesienne nawożenie powinno skupiać się na wzmocnieniu krzewu przed zima. Nawozy powinny zawierać potas oraz fosfor. Jesienią należy zrezygnować ze stosowania azotu, który sztucznie wydłuża okres wegetacji.

Jednym z najczęściej polecanych nawozów do hortensji do stosowania wczesną wiosną są wióry rogowe. Jest to naturalna odżywka powstająca ze sproszkowanych zwierzęcych rogów oraz kopyt. Wióry rogowe zawierają duże ilości azotu (nawet 16 proc.), węgla (50 proc.), a także potas, fosfor, wodór oraz siarkę. Nawóz ten cechuje się długim okresem działania. Dostarcza on hortensjom substancje odżywcze nawet przez 6 tygodni. To jednak nie wszystko. Wióry rogowe w kontakcie z wodą pęcznieją i spulchniają glebę. Napowietrzają system korzeniowy, a także przyspieszają wzrost i odporność roślin. Aplikacja tego nawozu jest bardzo prosta. Wystarczy rozsypać niewielką ilość wiórów różowych wokół korzeni hortensji, a następnie wymieszać je z podłożem. Zaleca się użycie około 100 gramów na metr kwadratowy. Pierwszą dawkę nawozu aplikuje się w kwietniu, a kolejną w czerwcu.

Zbieraj w lesie i podlewaj hortensje. Domowy sposób na spulchnienie gleby wokół krzewów

Naturalne odżywki bogate są w wiele substancji odżywczych i pomagają zakwaszać glebę. Jednym z najlepszych nawozów do hortensji jest ten przygotowany z szyszek. Zwykłe szyszki zebrane w lesie lub na działce mogą rewelacyjnie odżywić podłoże do hortensji. Zakwaszają ziemie oraz dostarczają witaminy oraz minerały potrzebne do rozrostu krzewu. Aby przygotować płynną odżywkę do hortensji wystarczy, że 10 dużych szyszek zalejesz wodą i będziesz gotować przez około 30 minut na mały ogniu. Po tym czasie mieszankę należy odstawić do ostygnięcia i przecedzić przez sito. Na 1 szklankę wywaru dodaj 5 szklanek wody i podlewaj tym hortensje raz na dwa tygodnie. Szybko zauważysz, że krzew stanie się silniejszy, a liście i kwiatostany pojawią się szybciej.

