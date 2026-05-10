Przekrój na pół i przetrzyj brudny ruszt grilla. Przypalone jedzenie i tłuszcz odkleją się z łatwością. Czyszczenie rusztu grilla

Katarzyna Kustra
2026-05-10 5:20

Po zakończonym grillowaniu najczęściej zabieramy się za mniej przyjemną czynność, czyli czyszczenie rusztu grilla. Wtedy załamujemy ręce, bo usunięcie z kratek przypalonych resztek jedzenia i tłuszczu to spore wyzwanie. Warto sobie ułatwić to zadanie, tym tikiem na czyszczenie rusztu grilla. Przekrój warzywo na pół i przetrzyj brudne kratki, a spalenizna odejdzie z nich z łatwością.

Autor: Pawelkacperek/ Shutterstock
  • Czysty ruszt grilla to podstawa zdrowego i smacznego jedzenia.
  • Przypalone resztki to zagrożenie i psują smak potraw.
  • Poznaj genialny, domowy trik, który bez wysiłku usunie tłuszcz i spaleniznę!

Czyszczenie rusztu grilla. Dlaczego jest ważne?

Czyszczenie rusztu grilla to klucz do smacznych potraw, długowieczności sprzętu, ale także i naszego zdrowia. Przypalone resztki jedzenia, które pozostają na ruszcie, mogą zawierać szkodliwe dla zdrowia substancje, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które mogą przenikać do świeżo grillowanych potraw. Ponadto, czysty ruszt zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i zapobiega przywieraniu jedzenia, co znacząco poprawia jakość i bezpieczeństwo przygotowywanych posiłków.

Jak wyczyścić przypalony ruszt grilla?

Oczywiście najskuteczniej jest wyczyścić ruszt zaraz po zakończeniu grillowania, gdy jest jeszcze ciepły, ale nie parzący. Resztki jedzenia są wtedy miękkie i łatwiej schodzą pod wpływem szczotki drucianej. Jeśli jednak przegapisz ten moment, możesz ponownie rozgrzać grill przez około 10-15 minut, aby "wypalić" zaschnięte resztki i zmiękczyć je przed docelowym czyszczeniem. Gdy ruszt jest jeszcze ciepły (ale na tyle chłodny, żebyś mógł bezpiecznie pracować), użyj szczotki do grilla, aby zeskrobać zwęglone resztki. Następnie umyj kratki wodą z płynem do naczyń i dokładnie spłucz. Jeśli zabrudzenia mocno przywarły do rusztu, to wykorzystaj domowe sposoby na wyczyszczenie grilla.

Przekrój na pół i przetrzyj brudny ruszt grilla. Przypalone jedzenie i tłuszcz odkleją się z łatwością

Oczywiście istnieje kilka domowych sposobów na czyszczenie rusztu grilla. Jednym z nich jest użycie połówki cebuli nabitej na widelec. Wystarczy przekroić warzywo na pół i powoli pocierać nią gorący jeszcze ruszt. Cebula zawiera kwasy, w tym kwas siarkowy, które pomagają rozpuścić tłuszcz i zmiękczyć przypalone resztki jedzenia. Gdy cebula jest pocierana o gorący ruszt, wydziela soki, które w połączeniu z ciepłem tworzą parę, jeszcze skuteczniej usuwającą brud. Dodatkowo, struktura cebuli działa jak delikatny, naturalny środek ścierny. 

