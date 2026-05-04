Koreańska metoda na czyszczenie okapu usuwa z niego cały tłuszcz oraz osady. Nawet teściowa nie wierzyła, że można tak dokładnie doczyścić okap

Koreańska metoda czyszczenia okapu. W kilka minut usuniesz zaschnięty tłuszcz

Nie zapominaj o regularnym czyszczeniu okapu. Jak każde, inne urządzenie w kuchni należy go regularnie czyścić. Okap, choć często niedoceniany, pełni bardzo ważne funkcje w naszej kuchni. Pochłania nieprzyjemne zapachy ulatniające się podczas gotowania, a także niweluje osadzanie się tłuszczu i innych osadów na płytkach, ścianach oraz kuchence. Nieczyszczony okap przestaje działać prawidłowo i staje się nieefektywny. Fakt, że okap pochłania tłuszcz oraz osady sprawia, że jego czyszczenie jest dosyć ciężkie, a zwykłe środki czystości nie dają sobie rady. Na pokrywie okapu tworzy się gruba warstwa zaschniętego tłuszczu, której usuwanie jest czasochłonne i męczące.

Jeżeli masz dość szorowania okapu to poznaj te domowe sposoby. Pozwalają one na skuteczne usunięcie zaschniętego tłuszczu oraz brzydkich zacieków. Z problemem tłustych plam świetnie poradzi sobie inny tłusty preparat. Zwykła oliwa lub oliwka do pielęgnacji rozpuszczą tłuste zacieki i pozostawią powierzchnie idealnie czystą. Zasada: tłuszcz rozpuszcza tłuszcz sprawi się nie tylko na okapie, ale też podczas czyszczenia kuchenki oraz blatów. Wystarczy, że wetrzesz w zabrudzenia niewielką ilość oliwki i odczekasz około 10 minut. Po tym czasie weź mokrą ściereczkę i usuń brud. Będzie on rozpuszczony, dzięki czemu jego doczyszczenie nie sprawi problemu. Innym sposobem na czyszczenie okapu jest ocet lub kwasek cytrynowy. Kwasowe formuły także świetnie sprawdzają się do usuwania trudnych zabrudzeń. Wymieszaj kwasek lub ocet z wodą i nanieś na brudny okap. Również odczekaj kilka/kilkanaście minut i całość przemyj wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

Jak zdemontować pokrywę okapu?

Jeżeli zabrudzenia są bardzo duże konieczny może być demontaż pokrywy okapu. Dzięki temu możesz ją namoczyć i szybciej usunąć zabrudzenia. Przed przystąpieniem do demontażu, zawsze wykonaj kilka zdjęć lub nagraj krótki filmik, dokumentując, jak poszczególne elementy są ze sobą połączone. To nieoceniona pomoc podczas ponownego montażu, zwłaszcza gdy masz do czynienia z wieloma śrubami o różnej długości lub skomplikowanymi zaczepami. Zanim przystąpisz do demontażu pokrywy okapu, bezwzględnie odłącz urządzenie od zasilania! Pierwszym etapem jest usunięcie wszelkich elementów, które blokują dostęp do wewnętrznej konstrukcji. Zazwyczaj są to filtry przeciwtłuszczowe (metalowe siatki), które łatwo wyjmiesz, naciskając zatrzaski lub pociągając za uchwyty. Jeśli Twój okap posiada filtry węglowe (stosowane w okapach bezwylotowych), również je zdemontuj. Po odkręceniu wszystkich śrub, pokrywa powinna dać się delikatnie zdjąć. Może być ona po prostu nasunięta na specjalne haki lub mieć dodatkowe zaczepy, które trzeba ostrożnie rozłączyć.

Jak wyczyścić filtr okapu?

Zanim przystąpisz do czyszczenia, upewnij się, jaki typ filtra posiadasz. W okapach kuchennych najczęściej spotyka się filtry przeciwtłuszczowe (metalowe, wielokrotnego użytku) oraz filtry węglowe (jednorazowe, do okapów pracujących w obiegu zamkniętym). Filtry przeciwtłuszczowe wymagają regularnego mycia, natomiast filtry węglowe należy po prostu wymieniać.

Jeśli zdecydujesz się na czyszczenie ręczne, przygotuj dużą miskę lub wannę. Napełnij ją gorącą wodą (im gorętsza, tym lepiej rozpuści tłuszcz, ale uważaj, aby się nie poparzyć) i dodaj sporą ilość silnego płynu do naczyń lub specjalnego odtłuszczacza kuchennego. Zanurz filtr w roztworze i pozostaw na minimum 30 minut, a najlepiej na kilka godzin. Po namoczeniu, użyj szczotki z twardym włosiem (np. szczotki do naczyń lub starej szczoteczki do zębów), aby dokładnie wyszorować wszystkie zakamarki filtra. Spłucz pod bieżącą gorącą wodą i upewnij się, że cały tłuszcz został usunięty.

