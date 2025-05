Koreańska receptura pomogła mi wyczyścić brudny okap kuchenny. Tłusty osad dosłownie rozpuścił się w 5 minut. Czyszczenie okapu

Koreańska receptura pomogła mi wyczyścić brudny okap kuchenny

Okap, podobnie jak każdy sprzęt znajdujący się w kuchni, wymaga regularnego czyszczenia. Zaniedbany okap to nie tylko estetyczny problem, ale również jego obniżona wydajność. Z racji, że to właśnie okap pochłania tłuszcz, opary i nieprzyjemne zapachy z gotowania, to niestety bardzo szybko osadza się na nim brud i tłusty osad. Jeśli nie będziemy go usuwać na bieżąco może mocno oblepić kratki okapu i w efekcie doczyszczenie jego elementów będzie kosztowało nas wiele pracy. Oczywiście najtrudniejszym do usunięcia zabrudzeniem na okapie jest tłuszcz, zwłaszcza zaschnięty. Kiedy mój okap wymagał czyszczenia, zapoznałam się z koreańską recepturą na usuwanie tłustego osadu. Muszę przyznać, że ten nietypowy sposób na czyszczenie okapu mnie zaskoczył i to pozytywnie. Opiera się on na metodzie, której główna reguła brzmi: podobne rozpuszcza się podobnym. Co za tym idzie, te tłusty osad na kratkach okapu najlepiej usunie olej. Jak wyczyścić okap?

Nasącz papierowy ręcznik i połóż na kratkach, a tłusty osad zniknie w 5 minut

Czyszczenie okapu tym domowym sposobem opierającym się na koreańskich zasadach jest naprawdę łatwe. Wymontuj kratkę i umieć ją w wannie. Nanieś olej na gąbkę i dokładnie rozprowadź go na całej kratce. Następnie przykryj kratkę ręcznikiem namoczonym w gorącej wodzie i pozostaw na 5 minut. Po tym czasie przetrzyj kratkę szorstką gąbką i wytrzyj do sucha. Po tłustym osadzie na kratce okapu nie będzie śladu.

Domowe sposoby na czyszczenie okapu kuchennego

Istnieje kilka sprawdzonych sposobów na wyczyszczenie okapu kuchennego, a zwłaszcza jego kratki z tłustego osadu. I wcale nie musi się wiązać z szorowaniem jego powierzchni lub stosowaniem silnych detergentów. W przypadku mocnych zabrudzeń warto namoczyć kratkę okapu w wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej lub w wodzie z octem. Po około 10 minutach wyjmij kratkę okapu i doczyść ją gąbką nasączoną octem. Po wszystkim spłucz ją ciepłą wodą i pozostaw do wyschnięcia.

