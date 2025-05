Wymieszaj to po równo i wsyp do muszli klozetowej. Po 30 minutach będzie unosił się z niej zapach czystości. Po osadach nie będzie śladu. Czyszczenie muszli klozetowej

Wsyp to do muszli klozetowej. Za jednym razem usuniesz kamień oraz brzydkie zapachy

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że czyszczenie muszli klozetowej to jedna z podst higieny oraz czystości w łazience. Muszla klozetowa to jedno z najbrudniejszych miejsc w całym domu. Bytują w niej setki tysięcy bakterii i zarazków, które mogą być potencjalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Brak odpowiedniego czyszczenia toalety często sprawia, że z wnętrza muszli klozetowej ulatnia się nieprzyjemny zapach. W takim przypadku należy jeszcze dokładniej zadbać o czystość i regularne sprzątanie.

Do czyszczenia muszli klozetowej wcale nie trzeba sięgać po kupne płyny do WC. Okazuje się, że w domu znajdziesz wiele środków, które radzą sobie równie dobrze. Często polecany jest biały ocet. który zabija bakterie oraz drobnoustroje, a także rozpuszcza osady z kamienia. Pamiętaj jednak, by nigdy nie łączyć octu z płynami do WC. Takie połączenie może być bardzo żrące i niebezpieczne. Na brzydkie zapachy rekomenduje się używanie czosnku. Ten naturalny antybiotyk może zabić bakterie odpowiadające na nieprzyjemne aromaty ulatniające się z muszli klozetowej. Innym, skutecznym sposobem jest połączenie sody oczyszczonej z kwaskiem cytrynowym lub zwykłą solą kuchenną. Taka mieszanka rozprawia się nie tylko z bytującymi zarazkami, ale także czyści i wybiela powierzchnię muszli klozetowej. Wymieszaj ze sobą 3 łyżki sody oczyszczonej 2 łyżkami kwasku cytrynowego lub soli kuchennej i całość wsyp do muszli klozetowej. Odczekaj około 30 minut, bez spuszczania wody. W tym czasie mieszanka zacznie działać, może wytworzyć się delikatna piana. Po 30 minutach przetrzyj całą powierzchnie i spuść wodę. Toaleta będzie idealnie czysta, a brzydkie zapachy znacząco zniwelowane. W razie potrzeby powtórz zabieg kilkukrotnie. Soda oczyszczona świetnie sprawdzi się do regularnego czyszczenia toalety.