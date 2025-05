Wystarczy pół szklanki tego i ciepła woda, a przypalona od spodu patelnia będzie czysta i błyszcząca. Działa też na ruszt od grilla. Sposób na czyszczenie przypalonej patelni

Weź pół szklanki i zamieszaj z ciepłą wodą. Tłuszcz i spalenizna rozpuszczą się w kilka minut

Przypalona od spodu patelnia nie tylko nieestetycznie wygląda. Gruba warstwa przypalonego tłuszczu wpływa na nie tylko na to, że taka patelnia wygląda nieestetycznie i nieprzyjemnie się z niej korzysta, ale może równie szybciej się zepsuć i zacząć pękać. Dodatkowo zaschnięta tłuszcz tworzy grubą powłokę, która utrudnia przedostawanie się ciepłą do wnętrza patelni. W efekcie proces smażenia jest dłuższy i zużywa się na niego więcej gazu oraz prądu.

Wszyscy kucharze podkreślają, że patelnie i garnki należy myć nie tylko wewnętrzne, ale także właśnie z zewnątrz nie zapominając o spodzie. Tylko w ten sposób patelnia posłuży nam przez długie lata.

Czyszczenie przypalonej od spodu patelni nie jest jednak proste. Zwykły płyn do naczyń I woda nie radzą sobie z tego typu zabrudzeniami. Wiele osób usuwa spaleniznę szorując drucianymi zmywakami lub zdrapując ją nożem. To poważny błąd. W ten sposób możemy zniszczyć powłokę patelni i sprawić, że się zniszczy. Spaleniznę z naczyń usuniesz rozpuszczając ją. Najlepiej sprawdzą się w tym celu produkty o kwasowej formule jak kwasek cytrynowy. Ten sposób w kilkanaście minut rozpuści spaleniznę oraz zaschnięty tłuszcz. Wystarczy, że posypiesz spód patelni kilkoma łyżkami kwasku cytrynowego i zalejesz niewielką ilością cieplej (ale nie gorącej) wody. Całość zostaw na około 15 minut, aby mieszanka zaczęła działać. Po tym czasie przemyj wszystko letnia wodą z płynem do naczyń. Na bardzo duże zabrudzenia jedne takie czyszczenie może okazać się niewystarczające i trzeba będzie je kilkukrotnie powtórzyć. Kwasek cytrynowy sprawdzi się także do mycia rusztu grilla. Rozpuści zaschnięta tłuszcz i sprawi,że kratka będzie jak nowa.