Mieszam to z wodą w proporcjach 1:1 i wylewam na spaloną patelnię. Wstawiam do piekarnika i w 30 minut pozbywam się spalenizny. Domowy sposób na spaloną patelnię

Zamiast do gotowania wsypuję do pralki i nastawiam pranie pościeli. Jest idealnie czysta i pachnąca. Wszystkim śpi się lepiej. Sposób na pranie pościeli

Wsyp to na przypaloną patelnię i wstaw do piekarnika. Spalenizna odejdzie z łatwością

Przypalona patelnia to rzecz całkowicie normalna i zdarza się nawet najlepszym kucharzom. Zanim pozbędziesz się takiej patelni przetestuj domowe sposoby na jej czyszczenia. Spalenizna (zwłaszcza ta stara) jest trudna do usunięcia, ale nie niemożliwa. Zawsze, gdy podczas gotowania zdarzy mi się przypalić patelnię sięgam po swój sprawdzony sposób. Prawdziwym game changer'em na spaleniznę jest soda oczyszczona. Możesz ją wymieszać z wodą w proporcjach 1:1, by powstała gęsta papka i nałożyć na przypalone fragmenty patelni. Całość zostaw na kilka godzin, a następnie umyj patelnię płynem do naczyń. Ten sposób sprawdza się świetnie na spaloną od spodu patelnią. W przypadku patelni przypalonej od środka możesz dodać sodą oczyszczoną oraz wodę również w proporcjach 1:1 i wstawić na rozgrzanego piekarnika na około 30 minut. Po tym czasie wyjmij patelnią z piekarnika (uważaj, je gorąca), a spalenizna z łatwości odejdzie od powierzchni naczynia.

Czyszczenie przypalonej patelni. Sposób z proszkiem do pieczenia

Innym sposobem na czyszczenie przypalonej patelni jest proszek do pieczenia. Spalone elementy patelni posyp proszkiem do pieczenia oraz odrobiną soli. Następnie do naczynia włóż kilka listków ręcznika papierowego i zalej je płynem do naczyń. Na koniec polej wszystko octem. Po 10 minutach przetrzyj spalenizną ręcznikami i wypłucz. To szybki i skuteczny sposób na wyczyszczenie przypalonej patelni.

Jak to wyczyścić?