Dzięki teściowej wiem, jak prawidłowo czyścić przypaloną patelnię od spodu. Nie soda oczyszczona czy ocet. Mieszam kilka łyżek z wodą i spalenizna odchodzi. Sposób na czyszczenie patelni

Jak wyczyścić przypaloną od spodu patelnię?

Przypalona patelnia to nie powód do paniki. To także nie świadczy w żaden sposób o naszych zdolnościach kulinarnych. Spalona od spodu patelnia to powszechny problem, który zdarza się nawet największym mistrzom kuchni. To naturalny proces w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wysokimi temperaturami oraz pryskającym tłuszczem. Warto jednak wiedzieć, że spalenizny z patelni należy pozbyć się jak najszybciej. Brudna i przypalona patelnia może bezpośrednio wpływać na jakość przygotowywanego jedzenia. Wśród najpopularniejszych sposobów na czyszczenie przypalonej patelni jest korzystanie z octu oraz sody oczyszczonej. Te dwa składniki potrafią rozpuścić spaleniznę i sprawić, że patelnia będzie jak nowa. Pamiętaj, że w przypadku większej spalenizny pod żadnym pozorem nie wolno szorować patelni przy użyciu ostrych narzędzi. W ten sposób możesz jedynie uszkodzić jej powłokę.

Zobacz także: Kochana babcia Gienia pokazała mi, jak prać ręczniki. Sięga po proszek z PRL-u. Po wyjęciu z pralki ręczniki są śnieżnobiałe i miękkie

Moja teściowa ma swój sekretny sposób na czyszczenie patelni. Miesza to z wodą i nakłada na spaleniznę

Zdaniem mojej teściowej najważniejszym pomocnikiem na problemy w kuchni jest kwasek cytrynowy. Potrafi on uratować wiele błędów kulinarnych. Kwasek cytrynowy to genialny przeciwutleniacz, który z powodzeniem rozpuści spalenizną na spodzie patelni. Teściowa zawsze mieszała kilka łyżeczek kwasku cytrynowego z wodą i całość gotowała aż do wrzenia. Przelewała całość do zlewu i namaczała w tym przypaloną patelnię od spodu. W takiej kąpieli trzymała patelnie przez kilka godzin, a następnie przecierała i myła ją płynem do naczyń. Spalenizna rozpuszczała się praktycznie w mgnieniu oka, a patelnia była jak nowa.

Quiz od babci Krysi. Na te pytania zna odpowiedź każda gospodyni Pytanie 1 z 10 Jaka przyprawa najlepiej wywabi tłustą plamę? Sól Pieprz Chili Dalej