Japoński ogrodnik pokazał mi, czym podlewać hortensje, aby kwitły jak w "świątyni hortensji" Meigetsuin. Jedna dawka odżywi cały krzew na miesiąc. Nawożenie hortensji po zimie

Hortensje, pochodzące z Azji, wymagają odpowiedniego nawożenia, by zachwycać obfitym kwitnieniem.

Wczesna wiosna to kluczowy moment na dostarczenie hortensjom azotu, potasu i fosforu.

Japoński ogrodnik zdradza sekret: kuchenne odpady mogą wzmocnić kwitnienie tych pięknych krzewów!

Dowiedz się, jak prawidłowo nawozić hortensje, by obsypały się kwiatami jak nigdy wcześniej!

Ojczyzną hortensji jest Azja. To właśnie tam można znaleźć przepiękne ogrody, w których uprawia się ogromne krzewy pełne kwiatów. Jednym z najpopularniejszych takich miejsc jest „świątynia hortensji” Meigetsuin. Jest to świątynia należąca do buddyjskiej sekty zen Rinzai. Założona w 1160 roku słynie z najpiękniejszych, niebieskich hortensji na świecie. Ponad 2500 krzewów zachwyca w czerwcu kulistymi kwiatami. Jest to przepiękny widok, który powinien zobaczyć każdy miłośnik hortensji.

Pierwsze nawożenie w sezonie jest najważniejsze. To ono praktycznie ustawia cały sezon wegetacji i daje roślinom "kopa" do szybszej regeneracji oraz wzrostu. Ogrodnicy wskazują, że o tej porze roku najlepiej się sięgać po płynne nawozy wieloskładnikowe, które kompleksowo wzmocnią i zadbają o hortensje. Wiosenne nawożenie skupia się na trzech składnikach, które stymulują wzrost oraz wzmacniają procesy kwitnienia. Są to:

Azot jest podstawowym składnikiem chlorofilu, zielonego barwnika odpowiedzialnego za fotosyntezę, dlatego jego obecność jest niezbędna do prawidłowego wzrostu wegetatywnego hortensji. To dzięki azotowi roślina buduje masę zieloną – liście stają się duże, zdrowe i mają intensywny, soczysty kolor. Wczesną wiosną, gdy hortensje rozpoczynają intensywny wzrost, azot jest szczególnie ważny, aby roślina mogła szybko rozwinąć nowe pędy i liście.

Potas pełni funkcję "strażnika" zdrowia i odporności hortensji. Odpowiada za gospodarkę wodną rośliny, regulując otwieranie i zamykanie aparatów szparkowych, co ma kluczowe znaczenie w okresach suszy. Wzmacnia ściany komórkowe, zwiększając odporność hortensji na choroby, szkodniki oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak przymrozki. Potas wpływa również na transport składników odżywczych w roślinie i przyczynia się do obfitego i długotrwałego kwitnienia, poprawiając jakość i trwałość kwiatów.

Fosfor odgrywa kluczową rolę w procesach energetycznych rośliny, co jest niezwykle ważne dla hortensji, zwłaszcza w kontekście kwitnienia. To właśnie fosfor odpowiada za rozwój silnego systemu korzeniowego, który jest fundamentem zdrowej rośliny, zdolnej do pobierania wody i składników odżywczych. Ponadto, pierwiastek ten stymuluje tworzenie pąków kwiatowych i intensyfikuje barwę kwiatów, sprawiając, że hortensje obficiej i piękniej kwitną.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów nawożenia hortensji na wiosnę jest saletra amonowa. Jest to specjalistyczny nawóz o dużej zawartości azotu. Należy pamiętać, że tego typu odżywki stosuje się jedynie wiosną i latem. Ogrodnicy nie polecają nawożenia azotem jesienią ponieważ składnik ten może sztucznie wydłużyć okres wegetacji, przez co krzew nie zdąży przygotować się do zimy. Saletrę amonową można stosować na dwa sposoby. Pierwszy z nich to forma granulatu rozsypanego wokół krzewów. W ten sposób wraz deszczem lub podlewaniem substancje odżywcze przenikają do gleby, skąd są pobierane przez hortensje. Innym sposobem jest wodny roztwór uzyskiwany z połączenie saletry oraz wody. Ten rodzaj nawożenia przynosi szybsze efekty, ale mus być częściej powtarzany. Zalecana dawka to 1 łyżeczka granulatu na 2 litry wody. Wśród domowych odżywek podobne efekty, co saletra amonowa, dają fusy po kawie. Zawierają one jednak mniej składników odżywczych, przez co ich działanie jest delikatniejsze.

Domowy sposób na duże kwiaty hortensji

Wśród kupnych odżywek do hortensji najczęściej polecany jest humus pozyskiwany w wyniku przetwarzania materii organicznej przez dżdżownice. To jeden z najcenniejszych ekologicznych preparatów do stosowania w ogrodzie. Z uwagi na bogactwo substancji odżywczych humus bardzo dobrze sprawdzi się właśnie do nawożenia hortensji. Poza dużą zawartością azotu, potasu i innym mikroelementów humus zawiera także enzymy i mikroorganizmy, które poprawiają strukturę gleby i wpływają na jej żyzność. Specjalne mieszanki możesz kupić w sklepach ogrodniczych. Wystarczy wymieszać około 250 ml preparatu z 10 l wody i podlewać tym hortensje. Tego rodzaju odżywkę możesz stosować przez cały sezon wegetacji.