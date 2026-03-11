Rozpuść 2 łyżki w ciepłej wodzie i zanurz zakamienioną słuchawkę prysznicową. Wypchnie osad, a woda będzie tryskać jak z wodospadu. Czyszczenie słuchawki prysznicowej z kamienia

Zakamieniona słuchawka prysznicowa to częsty problem, który obniża ciśnienie wody i psuje komfort kąpieli.

Osad z kamienia może prowadzić do awarii i jest trudny do usunięcia, jeśli nagromadzi się przez długi czas.

Istnieje prosty, domowy sposób na szybkie i skuteczne usunięcie kamienia bez wysiłku.

Odkryj sprawdzony trik, by Twoja słuchawka prysznicowa znów działała bez zarzutu!

Rozpuść 2 łyżki w ciepłej wodzie i zanurz zakamienioną słuchawkę prysznicową

Podczas porządków w łazience oprócz wyczyszczenia kabiny czy wanny, nie powinniśmy zapominać o czyszczeniu słuchawki prysznicowej. Dlaczego to tak ważne? Otóż w słuchawce z czasem również powstaje osad z kamienia. W efekcie otwory w słuchawce zatykają się i woda zaczyna słabiej przez nie lecieć. A prawda jest taka, że jeśli będziemy regularnie czyścić słuchawkę od prysznica i deszczownicę, to nie tylko unikniemy ich awarii, ale też delikatny nalot będzie nam o wiele łatwiej usunąć, niż taki, który nawarstwiał się miesiącami. I w sytuacji, gdy woda zaczyna słabiej lecieć ze słuchawki lub strumień wody zmienił swój kierunek, potraktuj to jako wymowny sygnał, że nadszedł najwyższy czas na wyczyszczenie słuchawki prysznicowej z kamienia. Najlepiej najpierw odkręć słuchawkę od węża. Przygotuj w misce roztwór z 4 litrów ciepłej wody i 2 łyżek kwasku cytrynowego. Zanurz w roztworze słuchawkę na 30 minut. Po tym czasie wyjmij ją i przetrzyj miękką gąbką, aby usunąć powierzchowny osad. Następnie wykałaczką poprzetykaj każdy otwór słuchawki, przepłucz ją pod bieżącą wodą i ponownie zamontuj na wężyku.

Czyszczenie słuchawki od prysznica octem

W sytuacji, gdy kamień na słuchawce od prysznica jest na tyle trwały, że ciężko się go pozbyć, możesz zastosować patent z gorącym octem. Po podgrzaniu octu, przelej go do trwałego garnka i zanurz w nim słuchawkę. Gorący ocet zadziała szybciej i lepiej odkamieni otwory w rączce prysznica i to dosłownie w kilka minut.

Czyszczenie słuchawki prysznicowej z kamienia bez rozkręcania

Istnieje jeszcze jeden sposób na czyszczenie słuchawki prysznicowej z kamienia, ale tym razem bez konieczności rozkręcania jej. Przygotuj roztwór z wody i octu w proporcji 1:1. Przelej go do foliowego woreczka i zanurz w nim słuchawkę. Następnie szczelnie zwiąż woreczek i pozostaw na kilka godzin. Potem za pomocą szczoteczki do zębów dokładnie wyczyść każdy element słuchawki. Jeśli to nie okaże się wystarczające i dziurki będą nadal pozatykane kamieniem, możesz przetkać je wykałaczką. Z kolei, jeśli zauważyłaś, że na słuchawce prysznicowej pojawiła się pleśń, to zastosuj sodę oczyszczoną lub wodę utlenioną. Pleśni ze słuchawki pozbędziesz się przy użyciu sody oczyszczonej połączonej z niewielką ilością wody.

