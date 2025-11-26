Wlej do miski w proporcji 1:1 i zanurz niedrożną słuchawkę prysznicową. Po 1 godzinie będzie śmigać jak nowa. Czyszczenie słuchawki prysznicowej

Osad z kamienia zatyka słuchawkę prysznicową, zmniejszając ciśnienie wody i grożąc awarią.

Regularne czyszczenie słuchawki prysznicowej zapobiega nawarstwianiu się kamienia i ułatwia utrzymanie higieny.

Istnieje prosty i skuteczny trik z domowym składnikiem, który uratuje niedrożną słuchawkę.

Odkryj, jak sprawić, by słuchawka prysznicowa działała jak nowa i była higienicznie czysta!

Wlej do miski w proporcji 1:1 i zanurz niedrożną słuchawkę prysznicową. Będzie działać jak nowa

Podczas porządków w łazience oprócz wyczyszczenia kabiny czy wanny, nie powinniśmy zapominać o czyszczeniu słuchawki prysznicowej. Dlaczego to tak ważne? Otóż w słuchawce z czasem również powstaje osad z kamienia. W efekcie otwory w słuchawce zatykają się i woda zaczyna słabiej przez nie lecieć. A prawda jest taka, że jeśli będziemy regularnie czyścić słuchawkę od prysznica i deszczownicę, to nie tylko unikniemy ich awarii, ale też delikatny nalot będzie nam o wiele łatwiej usunąć, niż taki, który nawarstwiał się miesiącami. Dlatego raz w miesiącu wykonaj takie gruntowne czyszczenie słuchawki prysznicowej, a podczas kąpieli sobie podziękujesz. A jak uratować niedrożną słuchawkę? Tu pomoże trik z octem. Wlej do miski z ciepłą wodą ocet w proporcji 1:1. Zanurz w tym roztworze niedrożną słuchawkę i pozostaw na 1 godzinę. Po tym czasie wyszoruj ją szczoteczką, a dysze przetkaj wykałaczką. Słuchawka znów będzie działać bez zarzutu. Co więcej ocet usunie z niej także bakterie i pomoże w walce z grzybami, dzięki czemu będzie higienicznie czysta.

Jak wyczyścić słuchawkę prysznicową z grzyba?

Kolejną kwestią w czyszczeniu słuchawki prysznicowej jest usuwanie z niej grzyba i pleśni. I do tego wcale nie będziesz potrzebować też silnej chemii. Do zwalczania grzyba z gumeczek na słuchawce wykorzystaj sodę oczyszczoną lub wodę utlenioną. Pleśni z słuchawki pozbędziesz się przy użyciu sody oczyszczonej połączonej z niewielką ilością wody. Z trudniejszymi do usunięcia osadami poradzi sobie woda utleniona. Nasączoną nią ściereczką przetrzyj powierzchnię słuchawki, a pleśń z gumeczek zniknie.