Wzorcowy trik na wyczyszczenie słuchawki od prysznica z kamienia. Bez rozkręcania usuniesz z niej osad. Będzie jak nowa!

Czym wyczyścić słuchawkę od prysznica z kamienia? Zrobisz to bez rozkręcania jej

Słuchawkę od prysznica należy regularnie czyścić. Na niej, podobnie, jak na innych urządzeniach w łazience, szybko pojawia się kamień, ale też i pleśń. Jednak wiele osób zapomina o tej czynności, a w efekcie otwory w słuchawce przestają być drożne i woda zaczyna gorzej przez nie lecieć. Nie da się ukryć, że wizja regularnego rozkręcania słuchawki prysznicowej w celu jej wyczyszczenia na pewno nie zachęca. Z tego względu warto zastosować skuteczny sposób na wyczyszczenie słuchawki od prysznica bez konieczności jej rozkręcania. Co więcej - nie będziesz potrzebować też silnej chemii. Zapewne większość składników posiadasz w swoim domu. Przygotuj foliowy woreczek, ocet i wodę utlenioną lub sodę oczyszczoną. Ocet szybko usunie kamień ze słuchawki prysznicowej, zaś soda lub woda utleniona rozprawi się z pleśnią na jej gumowych wylotach wody.

Ten sposób na wyczyszczenie słuchawki od prysznica nie ma sobie równych

Przygotuj roztwór z wody i octu w proporcji 1:1. Ocet odkamieni słuchawkę prysznicową. Przygotowany roztwór przelej do foliowego woreczka i zanurz w nim słuchawkę. Następnie szczelnie zwiąż woreczek i pozostaw na kilka godzin. Potem za pomocą szczoteczki do zębów dokładnie wyczyść każdy element słuchawki. Jeśli to nie okaże się wystarczające i dziurki będą nadal pozatykane kamieniem, możesz przetkać je wykałaczką. Z kolei jeśli zauważyłaś na słuchawce prysznicowej pojawiła się pleśń, to zastosuj sodę oczyszczoną lub wodę utlenioną. Pleśni z słuchawki pozbędziesz się przy użyciu sody oczyszczonej połączonej z niewielką ilością wody. Z trudniejszymi do usunięcia osadami poradzi sobie woda utleniona. Nasączoną nią ściereczką przetrzyj powierzchnię słuchawki, a pleśń z gumeczek zniknie.