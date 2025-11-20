Masz problem z brudnymi fugami na podłodze? Odkryj domowy sposób, który pozwoli Ci pozbyć się zabrudzeń bez intensywnego szorowania.

Poznaj przepis na prosty, dwuskładnikowy płyn czyszczący, który sprawi, że Twoje fugi będą wyglądać jak nowe.

Sprawdź, jakie inne domowe metody możesz wykorzystać do skutecznego czyszczenia fug i ciesz się czystą podłogą!

Wetrzyj w fugi na podłodze, a wyżre brud bez szorowania

Czyszczenie fug na podłodze to wcale nie jest tak prosta sprawa. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie robiliśmy tego od dłuższego czasu, może się okazać, że brud, błoto, czy tłuszcz na dobre weszły w obszar między płytkami i czeka nas nie tylko pracochłonne szorowanie, ale konieczne jest użycie silnego detergentu. Jednak zanim przystąpimy do tego zadania, warto wypróbować pewien domowy sposób na czyszczenie fug podłogowych bez szorowania. Ten trik sprzedała mi moja sąsiadka, u której fugi na podłodze nawet te na przedpokoju, są perfekcyjnie białe. Wystarczy przygotować domowy płyn czyszczący z dwóch składników. Wetrzyj go w brudne fugi podłogowe, a po 15 minutach delikatnie wyszoruj szczoteczką do zębów. Na koniec płytki przetrzyj wilgotną ścierką, aby zebrać resztki mieszanki. Fugi na podłodze są czyste i wyglądają dosłownie jak nowe.

Domowy płyn do czyszczenia fug podłogowych. Jak go przygotować?

Zastanawiasz się, czym czyścić fugi podłogowe, aby wyglądały jak nowe? Warto mieć na uwadze, że czyszczenie fug domowymi sposobami może okazać się równie skuteczne, jak to przy zastosowaniu silnej chemii, a przy tym jest na pewno bezpieczniejsze. U mnie świetnie sprawdza się domowy płyn do czyszczenia fug podłogowych. A przygotowuję go z dosłownie dwóch składników. Wystarczy wymieszać około 1/2 szklanki wody utlenionej ze szklanką sody. Kiedy uzyskuję jednolitą konsystencję, aplikuje płyn na brudne fugi. Soda to ekologiczny pogromca brudu. Dodatkowo wspaniale wybiela jasne kolory, co z pewnością zauważysz podczas czyszczenia spoin płytek. Woda utleniona dodatkowo wzmacnia jej działanie.

Czyszczenie fug podłogowych bez szorowania. Domowe sposoby

Istnieje jeszcze kilka innych sposobów na czyszczenie fug. W przypadku białych spoin sprawdzi się również pasta do zębów, którą nanosimy szczoteczką do zębów i szorujemy. Na koniec powierzchnię należy przetrzeć wilgotną ściereczką. Innym polecanym sposobem jest pasta z proszku i wody. Oba składniki wymieszaj w takich proporcjach, aby powstała gęsta pasta, a następnie nałóż ją na spoiny. Po 2 godzinach zmyć wilgotną ściereczką i gotowe.