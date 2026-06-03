Mąż zalewa wodą, a potem podlewa trawnik. Tak gęstej i zielonej trawy nie ma żaden sąsiad w okolicy. Chodzi się po niej jak po tureckim dywanie. Nawożenie trawnika gnojówką z pokrzywy

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-06-03 14:13

Gęsta i intensywnie zielona trawa w ogrodzie to marzenie chyba każdego działkowicza. Mój mąż lata temu znalazł świetny sposób na zagęszczenie trawnika i to w dodatku naturalnym nawozem. Zalewa wodą pokrzywę i za jakiś czas podlewa tym trawnik. Takiej murawy nie ma żaden sąsiad w okolicy. Chodzi się po niej równie komfortowo co po tureckim dywanie.

Trawnik w ogrodzie

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Autor: Byjeng/ Getty Images
  • Zapomnij o żółtym i rzadkim trawniku! Poznaj sprawdzony, domowy sposób na spektakularnie zieloną i gęstą trawę, której pozazdroszczą sąsiedzi.
  • Sekretem jest ekologiczna gnojówka z pokrzywy, bogata w azot i inne składniki odżywcze, która błyskawicznie rewitalizuje trawnik.
  • Odkryj, jak łatwo przygotować i stosować ten naturalny nawóz, aby Twój ogród zachwycał intensywną zielenią przez cały sezon!

Mąż zalewa wodą, a potem podlewa trawnik. Tak gęstej i zielonej trawy nie ma żaden sąsiad

Każdy posiadacz ogrodu zna ten problem, kiedy trawnik zamiast zachwycać zielenią, żółknie i się przerzedza. Nic dziwnego, że wówczas zadajemy sobie jedno pytanie: jak dbać o trawnik, aby się zazielenił i był gęsty? To sygnał, że najprawdodpobniej trawa wymaga dostarczenia składników odżywczych, które ją wzmocnią i pobudzą źdźbła do wzrostu. Oprócz podstawowych czynności w pielęgnacji trawy, jakich jak podlewanie i koszenie, koniecznością jest regularne nawożenie. Czym nawozić trawę? Wiosną powinniśmy stawiać na odżywki bogate w potas, żelazo, azot, magnez oraz fosfor. To dzięki tym składnikom trawa będzie zieleniała i gęstniała niemal z dnia na dzień. Tu genialnym i skutecznym rozwiązaniem jest domowy nawóz do trawy na zagęszczenie, który od wielu lat stosuje mój mąż w naszym ogrodzie. Efekt? Tak gęstej i zielonej trawy nie ma żaden sąsiad w okolicy. Sekretem jest gnojówka z pokrzywy. Jak ją przygotować i stosować na trawnik?

Domowy nawóz do trawnika. Gnojówka z pokrzywy

Przygotowanie domowego nawozu do trawy w formie gnojówki z pokrzywy jest niezwykle proste. Wypełnij wiadro świeżo ściętą pokrzywą do połowy i zalej wodą. Naczynie odstaw w ciepłe miejsce na mniej więcej dwa tygodnie, a po tym czasie rozcieńcz go z wodą w proporcjach 1:10 i podlewaj nim trawę co 7 dni. To właśnie ta gnojówka z pokrzywy zawiera duże ilości łatwo przyswajalnego azotu, a także fosfor, żelazo, magnez i wapń, czyli potrzebnych trawie składników. To dzięki tym składnikom trawa będzie zieleniała i gęstniała niemal z dnia na dzień.

Pielęgnacja trawnika wiosną

Wiosną trawnik wymaga intensywnej opieki, by odzyskać zdrowie i estetyczny wygląd. Pierwszym krokiem jest dokładne sprzątanie, czyli usunięcie wszelkich zalegających liści, gałęzi i innych resztek, które blokują dostęp światła i powietrza. Następnie należy ocenić stan trawnika, zwracając uwagę na ewentualne uszkodzenia, grubość warstwy filcu (martwej materii organicznej), obecność mchu oraz chwastów. Po tych zabiegach należy zastosować nawóz wiosenny, bogaty w azot, który stymuluje intensywny wzrost zielonej masy. Po nawożeniu trawnik należy obficie podlać. W przypadku występowania mchu lub chwastów, należy je zwalczyć odpowiednimi preparatami lub usunąć ręcznie. Na pustych placach i przerzedzonych miejscach zaleca się wykonanie dosiewki, pamiętając o regularnym podlewaniu młodych siewek. Ostatnim etapem jest pierwsze koszenie, które powinno nastąpić, gdy trawa osiągnie wysokość około 8-10 cm, przy czym nie należy ścinać jej zbyt krótko (zalecana wysokość to 5-6 cm) i zawsze używać ostrych noży kosiarki. Pamiętaj, aby terminy tych prac dostosować do panujących warunków pogodowych w danym regionie.

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