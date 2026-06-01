Wsyp 2 łyżeczki do wody i podlej pelargonie tuż po zakwitnięciu. Ich bujne kwiaty utrzymają się przez całe lato. Domowy nawóz do pelargonii na wzmocnienie

Pelargonie to niezaprzeczalne królowe balkonów, lecz by zachwycały bujnym kwitnieniem przez całe lato, potrzebują specjalnego wsparcia.

Prosty nawóz, stanowi sekret do wzmocnienia roślin i pobudzenia ich do nieprzerwanego tworzenia kwiatów.

Odkryj, jak łatwo przygotować ten domowy nawóz do pelargonii, aby Twoje pelargonie kwitły obficie aż do jesieni i stały się ozdobą każdego ogrodu.

Domowy nawóz do pelargonii na wzmocnienie i utrzymanie kwiatów. Utrzymają się aż do jesieni

Pelargonie to niewątpliwie jedne z najpopularniejszych kwiatów balkonowych i tarasowych w Polsce. Pięknie kwitną, a ich kwiaty zdobią kolorowo balustrady przez całe lato. Warto także wspomnieć, że pelargonie to kwiaty dość łatwe w uprawie. Nie wymagają stosowania wielu specjalistycznych środków wspomagających ich wzrost i kwitnienie. Wystarczy raz na jakiś czas zasilić je domowymi nawozami, a odwdzięczą się nam bujnym kwiatostanem aż do jesieni. W pielęgnacji pelargonii nie wolno oczywiście zapominać o jej regularnym podlewaniu - zwłaszcza w czasie upałów. Warto także raz na 3 tygodnie zastąpić wodę do podlewania pelargonii specjalnie przygotowanym domowym nawozem z drożdży piekarskich. Taka odżywka zadziała na kwiaty wzmacniająco i sprawi, że utrzymają swój piękny wygląd aż do jesieni. Jak zrobić nawóz z drożdży do pelargonii?

Wsyp 2 łyżeczki do wody i podlej pelargonie tuż po zakwitnięciu. Ich bujne kwiaty utrzymają się przez całe lato

Przygotowanie domowego nawozu do pelargonii z drożdży jest naprawdę proste, a do tego tanie. Potrzebujesz 2 łyżeczek drożdży piekarskich, 1 litra ciepłej wody i 1 łyżeczki cukru. Rozpuść drożdże w miseczce z ciepłą wodą i dodaj do nich cukier. Mieszankę odstaw na 2 godziny w ciepłe miejsce, aby drożdże mogły spokojnie fermentować. Przed użyciem rozcieńcz roztwór wodą w proporcji 1:10 (1 część roztworu drożdżowego na 10 części wody). Podlewaj pelargonie nawozem drożdżowym raz na 3 tygodnie, zastępując nim zwykłe podlewanie.

Nawóz z drożdży do pelargonii. Jak działa na kwiaty?

Nawóz z drożdży jest doskonałym stymulatorem wzrostu i kwitnienia pelargonii. Drożdże dostarczają roślinom witamin z grupy B, aminokwasów i hormonów roślinnych, które stymulują wzrost korzeni, wzmacniają rośliny i poprawiają kwitnienie. Dlatego stosuj nawóz z drożdży raz na 2-3 tygodnie w okresie intensywnego wzrostu i kwitnienia, czyli od wiosny do późnego lata.

6

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie