Pelargonie słabo kwitną? Podlej je tą miksturą, wysyp kwiatów gwarantowany aż do późnej jesieni

Zrób to latem, a grudnik zakwitnie zimą. Pan z Castoramy zdradził, że bez tej domowej odżywki grudnik może nie wykształcić pąków. Płynny do grudnika do stosowania latem

Czym podlewać pelargonie, żeby kwitły aż do późnej jesieni? Królowe polskich balkonów potrzebują wody do pięknego rozkwitu, ale także potasu i innych składników odżywczych. Jednak, zamiast kupować nawozy w sklepie, możemy przygotować domową miksturę z ziemniaka.

Odżywka do pelargonii

Podlewanie pelargonii, to jedna z najważniejszych zasad pielęgnacji tych kwiatów. Żeby pięknie kwitły, trzeba to robić regularnie, a w upały dwa razy dziennie – rano i wieczorem. Jednak zbyt wysoka wilgotność zaszkodzi roślinie. Dlatego nadmiar wody musi mieć ujście, tak aby nie doszło do gnicia korzeni. Jeśli kwiaty na tarasie lub balkonie są bezpośrednio narażone na deszcz, który pada przez kilka dni, warto rozważyć tymczasowe przeniesienie roślin w bardziej osłonięte miejsce. Żeby wzmocnić kwiaty i zmobilizować je do kwitnienia można zrobić nawóz ze skórek jabłek. Obierki są cennym źródłem azotu, fosforu i potasu, czyli składników niezbędnych roślinom do kwitnienia. Taką odżywkę łatwo zrobić. Wystarczą obierki z dwóch jabłek oraz pół litra wody. Skórki wkładamy do słoika, zalewamy, lekko przykrywamy i odstawiamy w zacienione miejsca na 3-4 dni. Po tym czasie odcedzamy nawóz. Obierki wyrzucamy, odżywkę rozcieńczamy z wodą w proporcjach 1:1. Taką miksturą podlewamy ziemię wokół pelargonii raz w tygodniu. Innym znacznie prostszym sposobem jest przygotowanie odżywki z ziemniaka. Potrzebny będzie jeden, średniej wielkości ziemniak, trzeba go zmiksować razem z dwoma litrami wody. Następnie przelać płyn przez sito i podlać nim pelargonie. Taką odżywkę aplikujemy roślinom raz w miesiącu.

Przelane pelargonie. Jak uratować kwiaty?

Przelane pelargonie więdną, liście stają się żółte i opadają. To znak, że rozpoczyna się proces gnicia, ale jeśli szybko zadziałamy, możemy uratować kwiaty. Po pierwsze trzeba wyjąć roślinę z doniczki i dokładnie obejrzeć korzenie. Jeżeli na ich powierzchni pojawiła się już zgnilizna, należy zeskrobać martwe części z korzeni, a później przesadzić pelargonie do doniczki wypełnionej nowym podłożem. To ważne, bo ziemia z przelanej rośliny jest całkowicie pozbawiona składników mineralnych. Ważne też, aby zapewnić kwiatom odpowiedni drenaż.

