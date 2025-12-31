Nowy Rok wita się o różnych porach, a o kolejności decydują strefy czasowe, wyprzedzając lub opóźniając świętowanie.

Jako pierwsi Nowy Rok witają mieszkańcy Kiribati, gdzie znajduje się osada o nazwie Poland, a ostatni — niezamieszkane wyspy USA.

Dowiedz się, o której godzinie 2026 rok zawita do Nowego Jorku i innych miejsc na świecie.

Sprawdź, kiedy i gdzie na świecie rozpocznie się świętowanie Nowego Roku, a gdzie zakończy się najpóźniej!

Kto pierwszy wita Nowy Rok?

W różnych częściach świata fajerwerki i korki od szampana będą strzelać o różnych godzinach, to dlatego, że mamy aż 24 różne strefy czasowe. Gdy w Polsce wznosimy ostatnie toasty, raczej zmierzając do snu, w Nowym Jorku, na Manhattanie zaczyna się wielkie odliczanie. Jednak po kolei. Gdy w Polsce 31 grudnia wybije godzina 11:00, mieszkańcy Kiribati przywitają Nowy Rok. To pierwsze miejsce na świecie, w którym rozpocznie się świętowanie i jedyne państwo położone na czterech półkulach Ziemi. Co ciekawe jedna z trzech zamieszkałych osad nosi nazwę Poland. Według legendy wiąże się to z naszym rodakiem, Stanisławem Pełczyńskim, który dotarł w tamte rejony na pokładzie amerykańskiego statku handlowego na przełomie XIX i XX wieku. Polak miał rozwiązać problemy nawadniania plantacji palmowych, tworząc specjalny system, który ułatwił prace mieszkańcom. O godzinie 12:00 naszego czasu 31 grudnia, 2026 rok przywitają mieszkańcy Tonga na południowym Pacyfiku oraz Nowej Zelandii. Gdy u nas w sylwestra wybije 14:00, nowy rok zacznie się w Australii. Następnie Nowy Rok witać będą mieszkańcy Japonii i Korei – o godzinie 16:00. W Europie większość imprez odbywa się w tym samym czasie. Razem z nami Nowy Rok witają m.in. Włosi, Francuzi, Niemcy, Czesi, Duńczycy, Szwedzi.

Kto ostatni wita Nowy Rok? Miejsca, w których 2026 zaczyna się później niż w Polsce

Godzinę później niż w Polsce korki od szampana wystrzelą m.in. w Wielkiej Brytanii oraz Portugalii. Nowy Jork przywita 2026 rok 1 stycznia o godzinie 6:00 naszego czasu. Od 1904 r. mieszkańcy zbierają się sylwestra na Times Square. Na co dzień jedno z najruchliwszych skrzyżowań, pełne jaskrawych telebimów i billboardów reklamowych, potrafi tej nocy ściągnąć nawet milion ludzi, którzy uczestniczą w koncertach światowych gwiazd. Niemal tak stara, jak sam sylwester jest tradycja Ball Drop, czyli opuszczania gigantycznej kuli z wieżowca Times Square One. Mieniąca się kula spada tu punktualnie o północy po wspólnym odliczeniu ostatnich sekund przechodzącego do historii roku. A gdy my będziemy szykować się do noworocznego śniadania, czyli 1 stycznia o 11:00 w nowy rok wejdą mieszkańcy Hawajów. Nowy Rok jako ostatnie świętują Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych – Baker Island i Howland Island. Północ wybije tam, kiedy w Polsce będzie 13:00 1 stycznia, a w Kiribati 2:00, 2 stycznia. Jednak nie będzie tam ani fajerwerków, ani szampana, a ni innych zabaw towarzyszących witaniu Nowego Rok, ponieważ wyspy nie są zamieszkane przez ludzi. Przedostatnie 2026 rok przywitają mieszkańcy: Pago Pago w Samoa Amerykańskim, Hawajów, Tahiti i Wysp Cooka.