Zabawne kartki na Walentynki jako oryginalny pomysł

Kartki z życzeniami to wciąż jedna z najpopularniejszych form okazywania uczuć, a te z humorem zyskują coraz większe grono zwolenników. Możesz je wysłać online, wydrukować i dołączyć do upominku albo po prostu wręczyć osobiście. To świetny sposób, aby pokazać, że wasza relacja opiera się na dystansie i wspólnym poczuciu humoru. Taka forma sprawia, że nawet proste, oryginalne życzenia walentynkowe nabierają zupełnie nowego charakteru.

Darmowe śmieszne kartki walentynkowe do pobrania

Jeśli słowa to dla ciebie za mało, odpowiednia grafika może idealnie dopełnić twoje życzenia. Poniżej znajduje się galeria kartek, które możesz wysłać w wiadomości lub po prostu wydrukować. Różnorodność stylów sprawia, że z łatwością znajdziesz coś, co idealnie pasuje do waszego poczucia humoru. Wybierz swoje ulubione śmieszne e-kartki na Walentynki i zaskocz swoją drugą połówkę.

Kartki na Walentynki. Najlepsze życzenia walentynkowe do ściągnięcia. Trafiają prosto w serce!

Śmieszne życzenia walentynkowe dla niej i dla niego

Czasem trudno znaleźć odpowiednie słowa, zwłaszcza gdy chcesz uniknąć banałów i oklepanych formułek. Jeśli wasza relacja jest pełna śmiechu, to klasyczne, poważne teksty mogą po prostu nie pasować. Pamiętaj, że szczery uśmiech jest jednym z najlepszych prezentów, jakie możesz podarować drugiej osobie. Poniższe życzenia walentynkowe z humorem z pewnością pomogą ci wywołać radość.

Kochanie! Z okazji Walentynek życzę nam, żebyś nigdy nie przestał kraść mi kołdry w nocy. To jedyny dowód, że wciąż ci na mnie zależy. Dziękuję, że jesteś moim osobistym grzejnikiem.

***

Najdroższa! Wiem, że miłość jest ślepa, ale na szczęście ja mam świetny wzrok i widzę, jak wspaniałą osobą jesteś. Cieszę się, że mogę z tobą dzielić kanapę, pilota i ostatni kawałek pizzy. Wszystkiego najlepszego z okazji naszego święta!

***

Skarbie! Dziękuję ci za to, że akceptujesz moje dziwactwa i udajesz, że moje żarty są śmieszne. Jesteś dowodem na to, że prawdziwa miłość przetrwa wszystko, nawet moje chrapanie. Szczęśliwych Walentynek!

***

Moja Walentynko! Nasza miłość jest jak dobre Wi-Fi, silna, niezawodna i czasami trochę zrywa połączenie, gdy jesteś w kuchni. Ale i tak nie wyobrażam sobie bez niej życia. Kocham cię bardziej niż szybki internet!

***

Kochanie! Z okazji Walentynek oficjalnie przyznaję ci tytuł najlepszego współlokatora, jakiego kiedykolwiek miałem. Dziękuję, że płacisz za Netfliksa i tolerujesz moje bałaganiarstwo. Mam nadzieję na kolejny rok wspólnego oglądania seriali.

***

Najdroższy! Jesteś jak poranna kawa, bez ciebie trudno mi zacząć dzień i normalnie funkcjonować. Cieszę się, że jesteś częścią mojej codziennej rutyny, nawet jeśli oznacza to mniej miejsca w łóżku. Wszystkiego najlepszego!

***

Skarbie mój! Gratuluję przetrwania kolejnego roku ze mną, zasługujesz na medal albo przynajmniej na dużą czekoladę. Cieszę się, że to właśnie z tobą mogę być sobą i nie muszę udawać kogoś normalnego. Wszystkiego najlepszego w dniu zakochanych!