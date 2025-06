Jakie rośliny przynoszą szczęście? W ludowych wierzeniach znajdziemy mnóstwo ziół, kwiatów i drzew, którym nasi przodkowie nadawali szczególne znaczenie. Jedną z takich roślin jest wawrzyn, który większość zna w postaci liści laurowych o kulinarnym zastosowaniu. Dodajemy je do bigosu, rosołu i kiszenia ogórków. Jednak jeśli chcemy zagłębić się w ich historię, znajdziemy także inne zastosowania.

Latem ustaw przed domem lub na balkonie. Ta roślina ma chronić przed nieszczęściem i przyciąga obfitość

Wawrzyn szlachetny to jedna z roślin, którym przypisuje się magiczne moce. Od najdawniejszych czasów liście laurowe (lub wawrzynowe) były uważane za talizman, który chronił ludzi przed nieszczęściami. Grecka nazwa tej rośliny to dáfni. Nawiązuje do słynnego mitu o Daphne, która chcąc uchronić się przed Apollem, została zamieniona przez Gaję w drzewo laurowe. Apollo zaś uznał laur za świętą roślinę, dlatego też jego liści używano do wytworzenia wieńców dla zwycięzców igrzysk olimpijskich. Grecy wierzyli także, że tam, gdzie rośnie wawrzyn, nie uderzy żaden piorun. Do dziś wiele osób chcąc ochronić swój dom i domowników przed nieszczęściem sadzi drzewko w doniczkach i ustawia na parapecie, na balkonie czy w ogrodzie. Jednak to nie jedyne właściwości magiczne tej rośliny. Niepozorny liść laurowy ma ogromną moc. Suszone liście wkładano pod poduszkę, by przyciągnęły dobre i prorocze sny, a nasze babki okadzały nim domy, by odgonić nieszczęście. Liście laurowe są również symbolem bogactwa i dobrobytu. Dlatego, niektórzy sugerują, by ustawić drzewko w miejscu pracy. Ewentualnie zawiesić przy biurku kilka gałązek, aby przyciągnąć klientów i przepływy pieniędzy do firmy. Liście laurowe noszone w kieszeni spełniają marzenia, włożone do portfela przyciągają bogactwo. Żeby ochronić dom przed nieszczęściem i przyciągnąć do niego dobrobyt można także ustawić drzewko laurowe na parapecie. Latem warto wystawić doniczkę przed dom lub na balkon. Wawrzyn w doniczce osiąga wysokość do 3 metrów. Laur lubi ciepło, dlatego dobrze będzie rósł na mocno nasłonecznionym i osłoniętym od wiatru stanowisku. Nie wolno zapominać także o umiarkowanym podlewaniu. Ziemia w doniczce powinna być zawsze wilgotna. Nawet jeśli nie wierzymy w magiczną moc wawrzynu, zawsze możemy wykorzystać świeże listki laurowe do potraw. W takiej formie są bardziej aromatyczne niż suszone.

