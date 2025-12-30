Nie chcesz mieć pecha w 2026 roku? Nie wyrzucaj tego po świętach. Sprawdź, co zrobić z jemiołą

Jemioła to świąteczny symbol szczęścia i pomyślności, ale po świętach nie wolno jej tak po prostu wyrzucić.

Zgodnie z przesądami, stara jemioła powinna być przechowywana do następnego roku, a następnie spalona.

Dowiedz się więcej o magicznych właściwościach jemioły i dlaczego jest ona tak ceniona w tradycji.

Przekonaj się, jak postępować z jemiołą po świętach, by nie ściągnąć na siebie pecha!

Co zrobić z jemiołą po świętach?

Dla wielu jemioła, obok choinki, jest obowiązkową rośliną, która musi pojawić się w domu na święta Bożego Narodzenia. Wiecznie zielony krzew, który owocuje i kwitnie zimą, jest symbolem woli życia i nieskończoności. Ma zapewnić domownikom szczęście i powodzenie w kolejnym roku. Zawieszona nad wigilijnym stołem ma spełniać wszystkie wypowiedziane życzenia. Jeśli jemioła ma spełnić swoje zadanie, to według tradycji powinno się ją zaświecić w Wigilię. Zgodnie ze zwyczajem gałązki można umieścić nad stołem lub w drzwiach wejściowych. Wtedy przyniesie szczęście. Według przesądów jemioły nie wolno wyrzucać po świętach. Gałązki trzeba przechowywać do kolejnej Wigilii. Aby szczęście nie opuściło domu, powinno się ją spalić, zanim przyniesiemy do domu nową.

Jemioła - co to za roślina?

Jemioła to wiecznie zielony, pasożytniczy krzew z rodziny sandałowcowatych (z tej samej, z której pochodzi drzewo sandałowe znane z kadzideł i perfum). W Polsce występuje jedynie jemioła pospolita. To półpasożyt, który przyczepia się do drzewa i za pomocą specjalnych ssawek pobiera wodę oraz sole mineralne, dzięki czemu może przeprowadzać fotosyntezę. Nie niszczy żywiciela, ale osłabia go, szczególnie w czasie suszy, kiedy zabiera zapasy wody. Owoce jemioły dojrzewają w grudniu i są przysmakiem ptaków. Białe jagody mają w sobie niestrawne nasiona, dzięki czemu ptaki rozsiewają roślinę. Choć jemioła jest składnikiem wielu leczniczych preparatów, to trzeba pamiętać, że wszystkie części rośliny są trujące, dlatego lepiej nie stosować jej na własną rękę.

Magiczne właściwości jemioły

Jemioła od wieków była uznawana za magiczną roślinę, która potrafi zakwitnąć i owocować, gdy wszystko wokół jest zmrożone. Gałązki jemioły w domu miały przyciągać szczęście, bogactwo, miłość i zgodę. Roślina chroniła przed złymi mocami i piorunami. Włożona do dziecięcej kołyski odganiała koszmary i uroki. Ziele dodane do kąpieli miało przywracać siły witalne i wzmacniać w czasie choroby. Jemioła działała także na zwierzęta. Trzykrotne uderzenie rózgą z tej rośliny miało sprawić, że nieposłuszna krowa słuchała właściciela. Ponadto o magiczności jemioły świadczył także fakt wiecznie zielonej rośliny i zdolność do owocowania, gdy wokół wszystko skute lodem. Stąd też przypisywano jej niezniszczalność i nieśmiertelność. Jej owoce były symbolem płodności, dlatego panny młode stawały pod owocującą jemiołą w nadziei na liczne potomstwo.