Księga Rekordów Guinnessa skrywa niezwykłe świąteczne osiągnięcia, od wzruszających listów po gigantyczne konstrukcje.

Odkryj najdłuższy list do Mikołaja, najwyższą czekoladową choinkę i najbardziej liczną grupę kolędników.

Zastanawiasz się, który rekord należy do Polski i co jeszcze zaskoczyło świat? Koniecznie przeczytaj!

Księga rekordów Guinnessa pełna jest niezwykłych wydarzeń związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Na jej kartach zapisano mnóstwo słodkich, zabawnych, a niekiedy pełnych wzruszeń historii. Oto 7 najciekawszych.

Najdłuższy list do świętego Mikołaja

To jeden z tych najbardziej wzruszających rekordów. Jak świat długi i szeroki dzieci i dorośli mają marzenia, które spełnić może pulchny brodacz w czerwonym kubraku. Najdłuższy list do Mikołaja zawiera aż 75 954 życzeń od ponad 25 tysięcy osób z 30 krajów, w tym także spoza Europy – Ekwadoru, Ghany czy Republiki Zielonego Przylądka. Każdy mógł zażyczyć sobie tylko trzech rzeczy. Wśród próśb o zabawki i inne dobra materialne znalazły się życzenia o pokój na świecie i darmowe jedzenie dla małp. List miał formę zwoju o długości prawie 4 kilometrów i ważył aż 160 kilogramów. Rozwinięcie, przeczytanie oraz ponowne jego zawinięcie trwało 2 godziny. Rekord Guinnessa dotyczący najdłuższego na świecie listu do świętego Mikołaja należy do koncernu produkującego samochody MINI. To właśnie auta tej marki zawiozły korespondencję do Laponii w 2012 roku.

Najwyższa choinka z czekolady

Francuzi uwielbiają czekoladę. Paryżanki zawsze mają tabliczkę w torebce, nic więc dziwnego, że to właśnie w stolicy Francji powstała najwyższa choinka z czekolady na świecie. W 2010 roku świąteczne drzewko mierzące prawie 10 metrów, o wadze 4 ton stworzył Patrick Roger. Jeden z najsławniejszych najbardziej utytułowanych na świecie wytwórców czekolady swoje dzieło tworzył przez miesiąc. Do produkcji użył gorzkiej czekolady o 65% zawartości kakao.

Najwięcej osób w czapkach św. Mikołaja

Czerwona czapka z białym pomponem to jeden z nieodzownych świątecznych akcesoriów. W grudniu wiele osób zakłada czapki św. Mikołaja, ale jeśli weźmiemy pod uwagę rekord Guinnessa, to najwięcej fanów tego nakrycia głowy jest w USA. Dokładniej w Massachusetts. Mieszkańcy tego stanu regularnie biją rekordy w największej liczbie osób zgromadzonych w jednym miejscu i noszących czapkę Mikołaja. W 2010 w tym celu spotkało się prawie 900 osób – wśród zebranych były również dzieci, a nawet niemowlęta. Ta liczba nie robi jednak wrażenia w porównaniu z rekordem Polski. Ten należy do Starachowic. W 2016 r. na placu „Pod Skałkami” w ramach Pierwszego Starachowickiego Jarmarku w mikołajowych czapkach spotkało się aż 4301 osób.

Największa choinka ułożona z ludzi

To jeden z tych świątecznych rekordów, którego próby pobicia są najczęstsze. Co roku wiele krajów podejmuje stworzeniu największego wzoru choinki ułożonej z ludzi. Obecny rekord Guinnessa należy do mieszkańców Hondurasu. W jednym miejscu zebrało się 2 945 osób. Ludzie ubrani w zielone i czerwone koszulki stworzyli wymagany wzór. Rekord próbowali pobić także mieszkańcy Poznania. Choinkowy wzór utworzyło 1055 osób.

Największy św. Mikołaj na świecie

Ten rekord należy do Portugalii. Największy na świecie pomnik przedstawiający św. Mikołaja miał prawie 30 metrów wysokości i ważył 25 ton. Aluminiowo-żelazna konstrukcja stanęła nad rzeką Douro. Była udekorowana 250 tysiącami elektrycznych lampek choinkowych.

Najwyższa żywa choinka na świecie

To chyba jeden z najstarszych świątecznych rekordów Guinnessa. Został ustanowiony w 1950 roku i od 70 lat nikomu nie udało się go pobić. W stanie Waszyngton postawiono wtedy najwyższą żywą choinkę, która mierzyła aż 67 metrów. Gigantyczne drzewko wystawiono w centrum handlowym w Seattle.

Największa grupa kolędników na świecie

Miłośnicy śpiewania kolęd każdego roku zbierają się na całym świecie, by pobić rekord Guinnessa. Ale ten od 2014 należy do mieszkańców Nigerii. Ponad 27 tysięcy osób zebrało się na ogromnym placu i razem śpiewało kolędy.