Osoby o tym kolorze oczu mają niezwykłą intuicję. Widzą więcej niż oczy. Szeptucha mówi wyjątkowym o darze ich duszy. Kolor oczu a osobowość

Mówi się, że kolor oczu ma wpływ na to, jaką osobowość ma człowiek. Ale nie tylko. Osoby o tym jednym kolorze oczu posiadają niezwykły dar od losu. A mianowicie posiadają wyjątkowo czujną intuicję. Szeptucha zaznacza, że tacy ludzie widzą nawet więcej niż oczy.

Kolor oczu a osobowość

i

Osoby o tym kolorze oczu mają niezwykłą intuicję. Widzą więcej niż oczy

Mówi się, że wystarczy komuś spojrzeć w oczy, aby dowiedzieć się, co kryje się w jego duszy oraz jaką jest osobą. Znana jest również teoria, że istnieje silny związek między kolorem oczu, jaki posiadamy z naszą osobowością. Oznacza to, że każdemu kolorowi oczu można przypisać szereg cech osobowości charakteryzujących jego posiadacza. Jednak zdaniem Agnieszki Gierczyckiej, znanej na Instagramie jako @slowianska_szeptucha jest jeszcze jedna kwestia powiązana z kolorem oczu. A mianowicie chodzi o dar, jaki otrzymała dana dusza. To są nadprzyrodzone cechy, jakie posiada człowiek i często może nawet nie zdawać sobie z nich sprawy lub wręcz próbować je zagłuszyć. Jak zaznaczyła szeptucha osoby o piwnych oczach mają Dar Przenikania A co to oznacza? Otóż piwnoocy posiadają niezwykłą intuicję, która pozwala im widzieć więcej niż oczy są w stanie dostrzec.

Szeptucha wymieniła niezwykłe cechy człowieka o piwnych oczach

Szeptucha opisała jakie cechy posiadają osoby o piwnych oczach.

Piwne oczy to znak duszy, która potrafi poruszać się między światami. Ich super mocą jest intuicyjna zdolność odczytywania ukrytych intencji, energii i emocji - jakby widzieli więcej niż widać oczami. To przewodnicy w świecie duchowym, channelerzy, mediumiczni strażnicy portali między wymiarowych.

- pisze w poście na Instagramie Agnieszka Gierczycka.

Cechy osobowości osób o piwnych oczach

Oprócz niezwykłej intuicji osobom o piwnych oczach przypisuje się kilka charakterystycznych cech osobowości. Uważa się, że ludzie o piwnych oczach są postrzegane jako niezależne i lubiące podążać własną ścieżką. Niesamowicie łatwo odnajdują się w nowych sytuacjach. Są odważne i nie boją się wyzwań, a wiele decyzji podejmują spontanicznie, pod wpływem impulsu. Piwnoocy są często postrzegani jako osoby o dobrym poczuciu humoru i lubiące dobrą zabawę.

