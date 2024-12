Kobiety o tym rzadko spotykanym kolorze oczu są uważane za najatrakcyjniejsze. Mężczyźni tracą dla nich głowę. Kolor oczu a osobowość

Błogosławiona przepowiednia dla znaków zodiaku na 2025. Fortuna i radość zapukają do drzwi tego znaku zodiaku. Będzie niczym radosny ptaszek ćwierkający ze szczęścia

Z pewnością nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, że istnieje silny związek między naszym kolorem oczu a osobowością. Dowiedli tego naukowcy z Uniwersytetu Orebro w Szwecji, którzy uważają, że do każdej barwy tęczówki można przyporządkować szereg cech osobowości, które wyróżniają daną osobę. Co ciekawe, badacze są zdania, że kolor oczu ma spory wpływ na atrakcyjność człowieka. W swoich badaniach przekonują, że to właśnie kobiety o zielonych oczach są uznawane przez mężczyzn za seksowniejsze i atrakcyjniejsze od swoich koleżanek o innych tęczówkach. Fizyczna uroda nie jest jednak jedyną ani najważniejszą zaletą tych osób. Posiadacze zielonych oczu wyróżniają się niezwykłą inteligencją. Choć z natury są spokojne, poukładane i można na nie liczyć w każdej sytuacji, mają niesamowitą wyobraźnię i uwielbiają przygody w gronie przyjaciół. Bez problemu zawierają nowe znajomości. Lubią ekstrawagancję. Ich magnetyczne spojrzenie przyciąga płeć przeciwną i często cieszą się wianuszkiem adoratorów.

Kolor oczu a osobowość człowieka

Jak już wspomniałyśmy, spory wpływ na osobowość człowieka może mieć również i kolor jego oczu. A jakie cechy charakteru wyróżniają ludzi o innych barwach tęczówki?

Niebieskie oczy a osobowość - te osoby łatwo radzą sobie z wyzwaniami i chętnie pomagają innym. To urodzeni organizatorzy z analitycznym umysłem. Są sympatyczni i uprzejmi.

Szare oczy a osobowość - osoby kreatywne, o wrażliwej duszy. Typ samotnika o wysoko rozwiniętej wyobraźni.

Oczy brązowe a osobowość - urodzeni przywódcy, o dużym temperamencie, godni zaufania.

Oczy piwne a osobowość - łatwo odnajdują się w nowych sytuacjach, są empatyczni, lubią dobrą zabawę i rozrywki.