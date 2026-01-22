Ważny termin w pielęgnacji pelargonii. Bez tego zamiast kwiatów będą suche pędy. Zimowa pielęgnacja pelargonii

Luty to kluczowy miesiąc dla pelargonii – czas na ich wybudzanie po zimie.

Przycinanie, przeniesienie w ciepłe miejsce i odpowiednie nawadnianie to podstawa bujnego kwitnienia.

Dowiedz się, jak krok po kroku przygotować pelargonie, by wiosną obsypały się kwiatami!

Koniecznie zrób to w lutym z pelargoniami. Dzięki temu wiosną obsypią kwiatami

Pelargonie zimują w chłodnych pomieszczeniach. Ogranicza się w wtedy podlewanie oraz zaprzestaje się nawożenia. Luty to czas, w którym należy rozpocząć wybudzanie pelargonii i przygotowanie kwiatów do okresu wegetacji. Jeżeli przegapisz te termin to pelargonie nie zakwitną bujnie wiosną.

Ogrodnicy wskazują, że najlepszym terminem na wybudzanie pelargonii jest koniec stycznia i początek lutego. Jeżeli zrobisz to za wcześnie to rośliny zaczną słabną. Z kolei zbyt późne wybudzanie pelargonii opóźnia kwitnienie. Pierwszym etapem wybudzania pelargonii jest przeniesienie ich z chłodnego pomieszczenia w bardzie słoneczne i ciepłe stanowisko. Może to być nawet parapet z rozproszonymi promieniami słonecznymi. To właśnie światło stanowi wyraźny sygnał dla roślin, że nadchodzi czas wzrostu i kwitnienia. Temperatura do wybudzania pelargonii powinna wynosić około 10-15 stopni Celsjusza.

Wybudzanie pelargonii to również zabiegi pielęgnacyjne polegające na przycięciu starych pędów i pozbyciu się przegniłych fragmentów roślin. Usuń martwe i przesuszone łodygi, a także cienkie i słabe przyrosty. Pozbądź się wszystkiego, co może blokować rozrost i zabierać kwiatom substancje odżywcze oraz wodę. W kolejnym etapie zadbaj o liście. W tym czasie dobrze jest przyciąć wszystkie pędy nad 3/4 oczkiem. Dzięki temu pelargonie zaczną wypuszczać nowe rozgałęzienia i będą się zagęszczać. Wybudzanie pelargonii to także powrót do regularnego podlewania. Dbaj, aby podłoże było stale lekko wilgotne. Unikaj przelewania ponieważ na tym etapie można bardzo łatwo doprowadzić do gnicia korzeni. Za około 3 tygodnie możesz zacząć wprowadzać pierwsze odżywki wieloskładnikowe.

Jak wysiewać pelargonie? Krok po kroku

Jeżeli jeszcze nie masz pelargonii, a dopiero zaczynasz z nim i przygodę to luty również jest ważnym terminem. To właśnie w tym miesiącu zaczyna się wysiew pelargonii z nasion. Kwiaty te od czasu wysiewy potrzebują około 5 miesięcy, aby rozpocząć kwitnienie.

Zanim przystąpisz do sadzenia nasion warto je namaczać w ostudzonej wodzie przez około dobę. Zabieg ten przyspiesza kiełkowanie. Do przygotowanych wcześniej doniczek nasyp żyznej i przepuszczalnej ziemi. Weź nasiona pelargonii i włóż je delikatnie do ziemi. Przykryj niewielką ilością ziemi i podlej uważając, aby nie wypłukać nasion. Utrzymuj temperaturę na poziomie 20-25 stopni Celsjusza, a nasiona zaczną kiełkować już po około kilkunastu dniach. Pamiętaj, że pelargonie są bardzo wrażliwe na mróz. Nie wystawiaj ich na balkon za wcześnie. Nocne przymrozki mogą zabić rośliny. Sadzenie do gruntu rozpocznij dopiero po 15 maja.