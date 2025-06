Ogrodnik z Liroy Merlin pokazał, jak zwalczać rdzę w pelargoniach. Mieszam te składniki w proporcjach 1:1:5 i pryskam. Domowy oprysk, który usuwa rdzę z pelargonii

Lato to czas, gdy rośliny narażone są na ataki chorób oraz szkodników. Szczególnie niebezpieczne są choroby grzybowe, które roznoszą się w wilgotnym środowisku i atakują różne gatunki roślin. Rdza roślin to jedna z częściej występujących chorób, która prowadzi do osłabienia kondycji kwiatów. Objawia się rdzawymi, pomarańczowymi plamami, które zaczynają pojawiać się na liściach. Ogrodnik z Liroy Merlin pokazał mi, jak usunąć rdzę z pelargonii domowym opryskiem. Kosztuje grosze, a skutecznie niweluje choroby grzybowe.

i Autor: Wygenerowane przez AI Rdza w pelargoniach