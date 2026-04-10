Potrzebujesz 3 liści, aby pelargonie kwitły jak szalone przez calutkie lato. Naturalny nawóz do pelargonii na wiosnę

Katarzyna Kustra
2026-04-10 5:10

Odpowiednia pielęgnacja pelargonii po zimie zapewni im dobry start do kwitnienia latem. Jedną z najważniejszych czynności jest nawożenie pelargonii wiosną. To ten zabieg sprawi, że roślina będzie pięknie wyglądać aż do jesieni. Potrzebujesz trzech liści, aby przygotować najlepszy naturalny nawóz do pelargonii na wiosnę. Podlej wywarem kwiaty, a będą kwitły jak szalone.

Pielęgnacja pelargonii

Podlej wywarem pelargonie, a będą kwitły przed całe lato jak szalone

Wiosna to czas sprzątania i zakwiecania balkonów i tarasów. Niewątpliwie jednymi z najbardziej lubianych kwiatów balkonowych Polaków są pelargonie. Nic dziwnego - pięknie kwitną, cieszą oko, a do tego są roślinami dość łatwymi w uprawie. Oczywiście oprócz dogodnych warunków do wzrostu, pelargonie należy regularnie nawozić, aby dostarczyć im niezbędnych składników odżywczych. To dzięki nim kwiaty będą obficie kwitnąć, a roślina stanie się odporniejsza na wszelkie choroby i szkodniki. Odżywanie pelargonii należy rozpocząć już wiosną, aby potem kwitły jak szalone przez całe lato. A czym nawozić pelargonie wiosną? Przede wszystkim należy zadbać o odżywki bogate w potas i fosfor. Warto także stosować naturalne nawozy do pelargonii, które są o wiele tańsze od gotowych produktów, a mogą być równie skuteczne w działaniu. Jednym z nich jest wywar z liści laurowych. Polej nim pelargonie wiosną, a już latem będą kwitnąć jak szalone i pięknie ozdobią Twój balkon.

Naturalny nawóz do pelargonii. Jak go przygotować z liści laurowych?

Nawóz do pelargonii zrobiony na bazie liści laurowych to źródło fosforu i potasu, które są niezbędne dla prawidłowego wzrostu i obfitego kwitnienia. Jak go zrobić i stosować? Wrzuć kilka liści laurowych do słoika i dodaj 300 ml wody. Pozostaw miksturę na kilka minut, a następnie przecedź. Tak przygotowanym nawozem podlewaj pelargonie raz na 15 dni.

Pielęgnacja pelargonii wiosną

Najlepszy czas na rozpoczęcie wiosennej pielęgnacji pelargonii to przełom marca i kwietnia, kiedy minie ryzyko przymrozków. Oto kilka najważniejszych zasad pielęgnacji pelargonii, aby mogły pięknie kwitnąć:

  • PrzycinanieUsuń wszystkie suche, uszkodzone i chore pędy. Skróć pozostałe pędy o około 1/3 długości, tuż nad węzłem (miejscem, z którego wyrasta liść). Przycinanie stymuluje roślinę do wypuszczania nowych pędów, na których pojawią się kwiaty.
  • Przesadzanie: Pelargonie warto przesadzić do świeżej, żyznej ziemi. Upewnij się, że doniczka ma otwory drenażowe, aby zapobiec zaleganiu wody.
  • Nawożenie: Po przesadzeniu pelargonie potrzebują odpowiedniego nawożenia. Stosuj nawozy przeznaczone dla pelargonii, bogate w potas i fosfor, które wspomagają kwitnienie. Nawożenie rozpocznij po około 2 tygodniach od przesadzenia i kontynuuj regularnie, zgodnie z zaleceniami producenta nawozu.
  • Podlewanie: Podlewaj pelargonie regularnie, ale umiarkowanie. Unikaj podlewania po liściach, aby zapobiec rozwojowi chorób grzybowych. W upalne dni podlewaj pelargonie częściej, najlepiej rano lub wieczorem.
  • Stanowisko: Pelargonie lubią słoneczne i ciepłe stanowiska. Umieść je na balkonie lub tarasie, gdzie będą miały dostęp do co najmniej 6 godzin słońca dziennie.

