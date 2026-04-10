Potrzebujesz 3 liści, aby pelargonie kwitły jak szalone przez calutkie lato. Naturalny nawóz do pelargonii na wiosnę

Wiosna to czas sprzątania i zakwiecania balkonów i tarasów. Niewątpliwie jednymi z najbardziej lubianych kwiatów balkonowych Polaków są pelargonie. Nic dziwnego - pięknie kwitną, cieszą oko, a do tego są roślinami dość łatwymi w uprawie. Oczywiście oprócz dogodnych warunków do wzrostu, pelargonie należy regularnie nawozić, aby dostarczyć im niezbędnych składników odżywczych. To dzięki nim kwiaty będą obficie kwitnąć, a roślina stanie się odporniejsza na wszelkie choroby i szkodniki. Odżywanie pelargonii należy rozpocząć już wiosną, aby potem kwitły jak szalone przez całe lato. A czym nawozić pelargonie wiosną? Przede wszystkim należy zadbać o odżywki bogate w potas i fosfor. Warto także stosować naturalne nawozy do pelargonii, które są o wiele tańsze od gotowych produktów, a mogą być równie skuteczne w działaniu. Jednym z nich jest wywar z liści laurowych. Polej nim pelargonie wiosną, a już latem będą kwitnąć jak szalone i pięknie ozdobią Twój balkon.

Naturalny nawóz do pelargonii. Jak go przygotować z liści laurowych?

Nawóz do pelargonii zrobiony na bazie liści laurowych to źródło fosforu i potasu, które są niezbędne dla prawidłowego wzrostu i obfitego kwitnienia. Jak go zrobić i stosować? Wrzuć kilka liści laurowych do słoika i dodaj 300 ml wody. Pozostaw miksturę na kilka minut, a następnie przecedź. Tak przygotowanym nawozem podlewaj pelargonie raz na 15 dni.

Pielęgnacja pelargonii wiosną

Najlepszy czas na rozpoczęcie wiosennej pielęgnacji pelargonii to przełom marca i kwietnia, kiedy minie ryzyko przymrozków. Oto kilka najważniejszych zasad pielęgnacji pelargonii, aby mogły pięknie kwitnąć:

Przycinanie : Usuń wszystkie suche, uszkodzone i chore pędy. Skróć pozostałe pędy o około 1/3 długości, tuż nad węzłem (miejscem, z którego wyrasta liść). Przycinanie stymuluje roślinę do wypuszczania nowych pędów, na których pojawią się kwiaty.

Przesadzanie : Pelargonie warto przesadzić do świeżej, żyznej ziemi. Upewnij się, że doniczka ma otwory drenażowe, aby zapobiec zaleganiu wody.

Nawożenie : Po przesadzeniu pelargonie potrzebują odpowiedniego nawożenia. Stosuj nawozy przeznaczone dla pelargonii, bogate w potas i fosfor, które wspomagają kwitnienie. Nawożenie rozpocznij po około 2 tygodniach od przesadzenia i kontynuuj regularnie, zgodnie z zaleceniami producenta nawozu.

Podlewanie : Podlewaj pelargonie regularnie, ale umiarkowanie. Unikaj podlewania po liściach, aby zapobiec rozwojowi chorób grzybowych. W upalne dni podlewaj pelargonie częściej, najlepiej rano lub wieczorem.

: Podlewaj pelargonie regularnie, ale umiarkowanie. Unikaj podlewania po liściach, aby zapobiec rozwojowi chorób grzybowych. W upalne dni podlewaj pelargonie częściej, najlepiej rano lub wieczorem. Stanowisko: Pelargonie lubią słoneczne i ciepłe stanowiska. Umieść je na balkonie lub tarasie, gdzie będą miały dostęp do co najmniej 6 godzin słońca dziennie.

10

