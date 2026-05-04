Rozpuść w wodzie i podlewaj tym trawnik. Na łysych plackach pojawią się źdźbła trawy, a po dwóch tygodniach trawnik będzie gęsty niczym murawa piłkarska. Czym nawozić trawnik w maju?

Coraz więcej miast rezygnuje z koszenia trawników, tworząc kwietne łąki wspierające bioróżnorodność.

W przydomowych ogródkach pierwsze koszenie stymuluje wzrost trawy, zagęszcza darń i wzmacnia korzenie.

Odkryj, jak prawidłowo wykonać pierwsze koszenie i dlaczego jest ono kluczowe dla zdrowego trawnika.

Zobacz, jak prosty, domowy nawóz sprawi, że Twój trawnik szybko się zagęści i odzyska piękny kolor!

Pierwsze w sezonie koszenie trawnika. Dlaczego jest ważne?

W ostatnich czasie coraz większą popularność zyskuje rezygnacja z koszenia. Gęsta i długa trawa zamienia przestrzeń w kwietną łąkę, co lepiej przeciwdziała utracie wody z gleby (jest to szczególnie ważne w czasie suszy) oraz stanowi dom dla wielu zwierząt. Coraz więcej miast decyduje się nie koniec trawników na osiedlach i w parkach. W 2020 roku po blisko 250 latach zaprzestania koszenia trawy wokół Uniwersytetu Cambrigde. - Odkryliśmy, że powstała łąka jest uderzająco korzystna dla bioróżnorodności. Byłam naprawdę bardzo zaskoczona rozmiarem zmian na tak małym obszarze - mówi dr Cicely Marshall. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie "Ecological Solutions and Evidence". Na niekoszonym obszarze szybko powstała łąka z wieloma gatunkami owadów oraz pająków. Warto jednak pamiętać, że sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku przydomowych ogródków oraz działek. Tam niekoszenie trawnika może powodować niekontrolowany przyrost chwastów oraz rozwój kleszczy.

Pierwsze koszenie trawnika na wiosnę jest bardzo ważne. Pomaga ono stymulować procesy wzrostu trawy oraz zagęszcza darń. Dodatkowo koszenie wzmacnia system korzeniowy i zmniejsza ryzyko chorób grzybowych. Pierwsze koszenie w sezonie najlepiej wykonać w kwietniu, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm. Dzięki temu mamy pewność, że kosiarka właściwie zetnie źdźbła na całej powierzchni trawnika. Trawę należy skosić na wysokość około 6 cm. Dopiero po pierwszym koszeniu można przeprowadzić zabiegi nawożenia i odżywiania trawnika.

Wymieszaj z wodą i obficie podlej tym cały trawnik. Szybko się zagęści, a na suchych plackach pojawi się trawa

Trawnik po zimie wymaga regularnego i odżywczego nawożenia. Dzięki temu trawa będzie się lepiej rozrastać. Czas po pierwszym koszeniu jest świetnym momentem, aby zastosować naturalne odżywki. Lepiej się one wchłoną go gleby i odżywią źdźbła trawy. Jednym ze sposobów na nawożenie trawnika są drożdże piekarskie. Jedną kostkę drożdży rozpuść w 1 0 litrach wody i odstaw na kilka godzin. Tak przygotowaną mieszanką podlej trawnik wieczorem. Drożdże działają niczym naturalny stymulator wzrostu, wzmacniają układ korzeniowy oraz sprawiają, że trawa robi się bardziej zielona. Dodatkowo drożdże stosowane w formie nawozu chronią rośliny przed chorobami grzybowymi oraz poprawiają ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne.

8