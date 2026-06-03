Czy w Boże Ciało trzeba iść na mszę do kościoła i procesję? Odpowiedź jest niejednoznaczna

Boże Ciało to święto ruchome, często okazja do długiego weekendu, lecz dla katolików wiąże się z ważnymi obowiązkami.

Kodeks Prawa Kanonicznego jasno stanowi, że uczestnictwo we Mszy Świętej w tym dniu jest obowiązkowe, na równi z każdą niedzielą.

Odkryj, co jest bezwzględnym wymogiem, a co jedynie zalecaną tradycją, by świadomie i bez wątpliwości przeżyć to ważne święto!

Czy w Boże Ciało trzeba iść na mszę do Kościoła?

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa powszechnie jest nazywana Bożym Ciałem. W tym roku święto to wypada w czwartek, 4 czerwca. Dla wielu osób tak wypadające święto w kalendarzu oznacza długi weekend, czyli więcej dni wolnych od pracy. Wykorzystują ten moment, aby gdzieś wyjechać, wypocząć. Jednak katolicy często zadają sobie pytanie, czy w Boże Ciało trzeba iść do Kościoła?

Nakazowi uczestniczenia we mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego

- głosi Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1248 § 1. W związku z tym jasne jest, że Boże Ciało jest jednym z tzw. świąt nakazanych. co oznacza, że udział we Mszy w tym dniu jest obowiązkowy, podobnie jak w każdą niedzielę.

Boże Ciało 2026. Czy udział w procesji jest obowiązkowy?

Tradycyjnym i niezwykle ważnym elementem obchodów Bożego Ciała jest procesja, w której cała wspólnota parafialna wyrusza na ulice. Wierni niosą baldachim, pod którym kapłan, z Najświętszym Sakramentem w monstrancji, przewodzi orszakowi. Przed nim maszerują ministranci, dzieci pierwszokomunijne oraz dziewczynki, które, sypiąc kwiaty, przygotowują drogę. Procesja zatrzymuje się w czterech wyznaczonych miejscach, przy pięknie udekorowanych ołtarzach. Tam, po odczytaniu Ewangelii i wspólnej modlitwie, kapłan udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Jednak podobnie jak w przypadku mszy w Boże Ciało, tak i w przypadku procesji wielokrotnie pojawiają się wątpliwości, czy obowiązkiem katolika jest udział w tym obrzędzie. Warto podkreślić, że udział w procesji Bożego Ciała jest dobrowolny. Kodeks Prawa Kanonicznego nie nakłada na wiernych takiego obowiązku, co oznacza, że nieobecność na niej nie jest grzechem. Kościół gorąco zachęca do uczestnictwa w procesji jako publicznego świadectwa wiary, jednak należy wyraźnie odróżnić ten akt od obowiązkowej Mszy Świętej.

Boże Ciało. Co to za święto?

Ustanowienie święta Bożego Ciała nie było przypadkowe. Jego korzenie sięgają XIII wieku i są ściśle związane z objawieniami belgijskiej zakonnicy, św. Julianny z Cornillon, która miała wizje domagające się ustanowienia specjalnego święta ku czci Eucharystii. Impulsem było również cud eucharystyczny w Bolsenie z 1263 roku, kiedy to hostia w rękach wątpiącego kapłana zaczęła krwawić. Te wydarzenia skłoniły papieża Urbana IV do wydania bulli "Transiturus de hoc mundo" w 1264 roku, oficjalnie ustanawiającej tę uroczystość. W Polsce Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy, co podkreśla jego wyjątkowe znaczenie w kulturze narodowej. Boże Ciało jest świętem ruchomym, które wyznacza się dokładnie 60 dni po Wielkanocy.

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