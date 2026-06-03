Boże Ciało będzie lało. "Najbardziej wymagający dzień miesiąca". Czy procesje na Boże Ciało będą bezpieczne? Pogoda zeświruje

Pogoda na Boże Ciało - będzie lało, wiało i dmuchało

Prognozy pogody wskazują, że czerwcówka, czyli czerwcowy długi weekend wypadający w okolicy Bożego Ciała nie będzie w tym roku sprzyjać wyjazdom poza miasto i spędzaniu czasu domem. Synoptycy ostrzegają, że nadchodzi załamanie pogody, które potrwa przynajmniej kilka dni. Przez Polskę przejdą kolejne fronty atmosferyczne, które przyniosą ze sobą deszcze, burze, a także porywiste wiatry.

Ile stopni Celsjusza na Boże Ciało 2026?

Czwartek, 4 czerwca będzie stosunkowo ciepły w całej Polsce. I to jest chyba jedyna i ostatnia wiadomość, jaką można przekazać w sprawie pogody w nadchodzącym czasie. W większości rejonów temperatury przekroczą 20 st. Celsjusza. Najcieplej będzie w centrum kraju, gdzie słupki rtęci mogą osiągnąć nawet 26 st. Nieco chłodniej będzie na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich, gdzie termometry wskażą od 16 do 19 st. Celsjusza. Ciepło utrzyma się przez najbliższe dni i do końca weekendu powinno utrzymać się na stałym poziomie.

Deszcze, burze i porywiste wiatry. Boże Ciało przywita kapryśną pogodą

Przez cały dzień w Boże Ciało odczuwalna będzie zmiana pogody. W wielu rejonach spadnie deszcz, a lokalnie mogą wystąpić burze. - W związku z prognozowanymi burzami wydano ostrzeżenia hydrologiczne 1. stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody dla części zachodniej, centralnej i południowej Polski - napisano w komunikacie IMGW. Padać może zacząć już w środę, po południu.

📢 Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW-PIB🌧️ W związku z prognozowanymi burzami wydano ostrzeżenia hydrologiczne 1. stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody dla części zachodniej, centralnej i południowej Polski.⚠️ Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą… pic.twitter.com/ovk62w2UTy— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 3, 2026

Poza gwałtownymi burzami w wielu rejonach Polski pojawić się może grad oraz porywisty wiatr osiągający prędkość nawet około 60 km/h. Synoptycy wskazują, że najtrudniejsza sytuacja będzie na wschodzie kraju. Zmienna i porywista pogoda może nie sprzyjać spacerom i wędrówką. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby wybierające się na procesje z okazji Bożego Ciała. Eksperci apelują, by śledzić komunikat oraz alerty RCB.

Tradycja procesji na Boże Ciało

Procesje Bożego Ciała to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów katolickiej tradycji w Polsce. Ich początki sięgają średniowiecza. Samo święto Bożego Ciała zostało ustanowione przez papieża Urbana IV w 1264 roku, a procesje eucharystyczne zaczęły się upowszechniać pod koniec XIII wieku. Do Polski zwyczaj ten dotarł w XV wieku i szybko stał się ważnym elementem życia religijnego.

W Polsce procesje mają bardzo uroczysty charakter. Przed baldachimem niesione są krzyże, chorągwie, feretrony i sztandary. Ministranci niosą kadzidło i dzwonki, a dziewczynki – często w strojach komunijnych – sypią na trasę płatki kwiatów. W wielu regionach uczestnicy zakładają także stroje ludowe. Szczególnie znane są procesje w Łowiczu, gdzie wierni występują w tradycyjnych strojach łowickich, oraz w Spycimierzu, słynącym z układania wielobarwnych dywanów kwiatowych na trasie przemarszu

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