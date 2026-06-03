Jak zyskać 4 dni urlopu w czerwcu 2026? Wystarczy jeden wniosek

W 2026 roku Boże Ciało przypada w czwartek, 4 czerwca. Dla wielu osób to sygnał do zaplanowania dłuższego wypoczynku przy minimalnym wykorzystaniu urlopu. Jeśli zdecydujesz się wziąć wolne w piątek, 5 czerwca, zyskasz aż cztery dni nieprzerwanego relaksu – od czwartkowego poranka aż do niedzielnego wieczoru. To wystarczająco dużo czasu, by zwiedzić europejską metropolię lub odpocząć w jednej z polskich perełek turystycznych.

Planując powrót, warto jednak pamiętać o kwestiach logistycznych w kraju. Zarówno czwartek (4 czerwca), jak i niedziela (7 czerwca) to dni z ustawowym zakazem handlu. Jeśli wracasz z wyjazdu późnym wieczorem i planujesz uzupełnienie domowych zapasów, lepiej zrób to wcześniej lub nastaw się na korzystanie z mniejszych sklepów osiedlowych i punktów na stacjach paliw, które pozostaną otwarte dla podróżnych.

Dlaczego city break na czerwcówkę to świetny pomysł?

Początek czerwca to moment, w którym Europa prezentuje się najlepiej. Dni są wtedy najdłuższe w roku, co oznacza mnóstwo naturalnego światła na zwiedzanie zabytków i wieczorne przesiadywanie w ogródkach restauracyjnych. W przeciwieństwie do lipca czy sierpnia, kiedy miasta bywają zdominowane przez męczące fale upałów, czerwiec oferuje bardzo przyjemną aurę. Temperatury oscylujące wokół 20-25 stopni Celsjusza są optymalne do intensywnego chodzenia po mieście.

Dodatkowym atutem jest mniejsze natężenie ruchu turystycznego w porównaniu do szczytu wakacji szkolnych. Choć Boże Ciało to popularny termin wśród Polaków, wiele europejskich miast nie przeżywa jeszcze wtedy największego oblężenia. Dzięki temu łatwiej o rezerwację w popularnej restauracji czy krótsze kolejki do najważniejszych atrakcji turystycznych, zanim sezon rozkręci się na dobre.

Południowe klasyki na city break: Słońce gwarantowane

Jeśli twoim priorytetem jest pewna pogoda, skieruj wzrok na południe Europy. Miasta takie jak Rzym, Neapol, Barcelona czy Madryt w czerwcu kuszę słońcem i wspaniałą ofertą kulinarną. Loty z Polski do tych metropolii są częste i trwają zazwyczaj około trzech godzin, co czyni je idealnymi kierunkami na cztery dni. W tym czasie w Hiszpanii i Włoszech możesz liczyć na stabilne 25 stopni, co pozwala poczuć lato jeszcze przed jego oficjalnym rozpoczęciem.

Wybierając te kierunki, miej na uwadze, że Boże Ciało jest świętem obchodzonym również w wielu regionach Włoch i Hiszpanii. Możesz tam natknąć się na barwne procesje i lokalne festiwale, które stanowią ciekawą atrakcję kulturową. Z drugiej strony, należy liczyć się z tym, że niektóre mniejsze obiekty lub lokalne sklepiki mogą być w czwartek zamknięte, choć główne muzea i restauracje zazwyczaj pozostają otwarte dla turystów.

Wyjazd dla oszczędnych. Gdzie nie przepłacisz za weekend?

Dla osób szukających opcji budżetowych, doskonałym wyborem będą stolice Europy Wschodniej i Środkowej. Zgodnie z branżowymi raportami cenowymi, takimi jak City Costs Barometer, miasta te oferują najniższe koszty noclegów i gastronomii. Bukareszt jest tu jednym z liderów – tanie posiłki na mieście i niskie ceny transportu sprawiają, że twój portfel nie ucierpi tak bardzo, jak w przypadku wyjazdu do Londynu czy Oslo.

Równie atrakcyjne są Praga oraz Budapeszt, do których z wielu miejsc w Polsce dojedziesz nie tylko tanimi liniami lotniczymi, ale także własnym samochodem lub autokarem. To świetna opcja dla tych, którzy chcą uniknąć stresu związanego z lotniskami i limitami bagażowymi. Na miejscu czekają na ciebie światowej klasy zabytki, świetne piwiarnie i bogate życie nocne w cenach, które są znacznie bardziej przystępne niż na zachodzie kontynentu.

Polska alternatywa. Długi weekend bez paszportu i lotniska

Nie musisz przekraczać granicy, by spędzić udany city break. Polskie miasta takie jak Kraków, Gdańsk czy Wrocław mają w czerwcu wyjątkowy urok. Spacer nad Motławą, wizyta na Wawelu czy odkrywanie wrocławskich krasnali to sprawdzone pomysły na niespieszny, dwu- lub trzydniowy pobyt. Polska oferta gastronomiczna i hotelowa stoi na bardzo wysokim poziomie, a brak konieczności odprawy lotniczej pozwala na większą spontaniczność przy pakowaniu.

Podróżując po kraju w tym terminie, warto jednak przygotować się na większy ruch na drogach i w pociągach. Czerwcowy długi weekend to jeden z najgorętszych okresów komunikacyjnych w Polsce. Jeśli planujesz przejazd koleją, bilety zarezerwuj z wyprzedzeniem, by mieć pewność miejsca siedzącego. Kierowcy powinni natomiast sprawdzić planowane remonty na trasach, aby uniknąć stania w korkach w drodze do wymarzonego celu podróży.

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