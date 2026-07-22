Ten sierpniowy błąd ogrodników kosztuje sporo. Zrób to po zbiorach, a krzewy zaleje fala owoców

Koniec zbiorów nie oznacza końca pracy. Brak odpowiedniej pielęgnacji owoców w tym czasie to częsty błąd, ponieważ sierpniowe działania bezpośrednio wpływają na obfitość plonów w kolejnym roku.

Kluczem do bogatych zbiorów nie jest samo podlewanie, ale odpowiednie kształtowanie struktury rośliny, co pozwala jej zyskać dodatkową energię do zdrowego rozwoju.

Zabiegi przeprowadzone zaraz po zebraniu owoców stanowią idealne warunki dla rozwoju młodych elementów krzewu, z których wyrosną owoce w nowym sezonie.

Kilkanaście minut poświęconych na odpowiednią opiekę we właściwym czasie może diametralnie zwiększyć późniejsze owocowanie, sprawiając, że rośliny zyskają lepsze zdrowie i witalność.

Maliny nie są bardzo kapryśnymi roślinami, jednak wymagają kilku prostych czynności, by co roku rodzić mnóstwo owoców. Poza podlewaniem i dodawaniem nawozów kluczowe jest tu właściwe cięcie pędów. Taki zabieg pozwala roślinie ukierunkować swoją siłę na rozwój zdrowych przyrostów, na których zawiążą się kolejne owoce.

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Jak dbać o maliny po zbiorach?

Wielu ogrodników amatorów planuje cięcie krzewów dopiero na okres jesienny lub wiosenny. Taki błąd w przypadku wielu popularnych odmian skutkuje poważnym osłabieniem rośliny. Im szybciej po zebraniu owoców pozbędziesz się zbędnych gałązek, tym lepszy start zapewnisz młodym przyrostom.

Sierpniowe przycinanie malin. To musisz zrobić

Przy uprawie malin letnich pamiętaj, by jeszcze w sierpniu wyciąć wszystkie pędy, z których już zebrałeś owoce. Cięcia najlepiej dokonać tuż przy samej ziemi, zostawiając wyłącznie młode odnogi z bieżącego roku. To właśnie one zakwitną w następnym sezonie. Taki zabieg zwiększy dostęp do światła, poprawi przewiewność i ograniczy ryzyko wystąpienia chorób grzybowych. Dobrym ruchem będzie też wycięcie pędów uszkodzonych oraz chorych. Oprócz tego warto delikatnie spulchnić glebę pod krzewem i zastosować nawóz fosforowo-potasowy, pomagający roślinie w zimowaniu. Zrezygnuj za to z nawozów azotowych, ponieważ zbytnio pobudzą one wzrost młodych odnóg, które nie będą w stanie zdrewnieć przed nadejściem mrozów.

Odmiennego traktowania wymagają natomiast maliny jesienne. Ten rodzaj roślin owocuje na pędach jednorocznych, w związku z czym cięcie wykonujemy po zakończeniu owocowania lub u progu wiosny. Przed użyciem sekatora koniecznie zidentyfikuj, jaką odmianę masz u siebie w ogrodzie.

Krótka praca w sierpniu może przynieść imponujące rezultaty i zapewnić krzewom wspaniałe plonowanie za rok. Regularne cięcie to zdecydowanie najskuteczniejszy zabieg pielęgnacyjny w kalendarzu ogrodnika. Powoduje on, że maliny rosną zdrowe, mniej problematyczne i każdego roku obficie obsypują się dużymi, aromatycznymi owocami.

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