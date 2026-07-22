Osoby urodzone w tych miesiącach mają największe szanse na długowieczność. Naukowcy nie kłamią

Naukowcy od lat badają, jak pora roku narodzin wpływa na nasze zdrowie i szanse na długie życie, odkrywając intrygujące zależności.

Analizy z USA wskazują, że osoby urodzone w tych miesiącach częściej dożywają stu lat, w przeciwieństwie do tych, którzy przyszli na świat o innej porze roku.

Poznaj przyczyny tych różnic i dowiedz się, co naprawdę decyduje o twojej długowieczności - czy to tylko kwestia daty?

Amerykańscy naukowcy postanowili wziąć pod lupę relację między miesiącem przyjścia na świat a szansą na świętowanie setnych urodzin. Analizie poddano 1574 stulatków z roczników 1880-1895, uwzględniając również życiorysy ich rodzeństwa i partnerów, co pozwoliło na wyeliminowanie wpływu wspólnego środowiska oraz predyspozycji genetycznych. Zgromadzone dane przyniosły ciekawe wnioski - okazało się, że najwięcej osób dożywających stu lat to ci urodzeni w sezonie jesiennym, z naciskiem na okres od września do listopada. Natomiast ludzie, którzy przyszli na świat wiosną, na przykład w marcu, statystycznie rzadziej dożywali tak sędziwego wieku.

Miesiąc urodzenia a długowieczność. Co wpływa na nasze szanse dożycie 100 lat?

Eksperci wskazują, że kluczem do zrozumienia tej prawidłowości mogą być uwarunkowania z okresu prenatalnego i wczesnego niemowlęctwa. Wpływ na rozwój mogła mieć chociażby dostępność witamin w poszczególnych porach roku, ekspozycja na słońce i synteza witaminy D, a także narażenie na sezonowe wirusy czy skrajne temperatury. Te czynniki środowiskowe odgrywały kluczową rolę w formowaniu się odporności i zdrowia w najważniejszym, początkowym etapie życia.

Badacze wyraźnie zaznaczają jednak, że pora roku, w której się rodzimy, to tylko ciekawostka statystyczna w szerszym kontekście długowieczności. Fundamentem zdrowego i długiego życia pozostaje nasz styl życia i codzienne nawyki. Zbilansowane odżywianie, regularna aktywność fizyczna, dbanie o prawidłową wagę, rezygnacja z nałogów oraz profilaktyka medyczna to bezsprzecznie najważniejsze czynniki, które realnie wydłużają życie.

Analizy naukowe dowodzą, że starzenie to złożony proces, na który składa się mnóstwo nakładających się na siebie elementów. Nie możemy zmienić daty urodzenia, ale w pełni kontrolujemy nasze codzienne wybory zdrowotne. To właśnie świadome dbanie o siebie, właściwe nawyki żywieniowe i regularna profilaktyka stanowią najlepszą inwestycję w długie życie w dobrej formie.

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Quiz. Dzieciństwo w PRL-u. Sprawdź, ile pamiętasz z tego okresu Pytanie 1 z 15 Aby grać w tę grę, trzeba było zaczepić na nogi pewien przedmiot. Dzieci, a zwłaszcza dziewczynki, uwielbiały tę zabawę. Chodzi o: Skakanie na skakance Grę w gumę Grę w klasy Następne pytanie