15-letni chłopiec oskarżony. Miał gwałcić nawet 10-latki! "22 zarzuty"

Wielka Brytania wstrząśnięta: 15-latek został oskarżony o gwałt i napaść seksualną na osiem dziewcząt w wieku 10-15 lat.

Mimo 22 poważnych zarzutów, w tym gwałtu na nieletnich, nastolatek pozostaje na wolności do kolejnej rozprawy w sądzie wyższej instancji.

Dowiedz się, jakie restrykcje nałożono na młodego oskarżonego i jak przebiegać będzie dalszy proces sądowy.

Trudno zachować spokój, gdy słyszy się o sprawie z Wielkiej Brytanii. 15-letniemu chłopcu postawiono zarzuty gwałtu i napaści seksualnej na osiem dziewcząt w wieku od 10 do 15 lat. Jak podaje "The Sun", który szczegółowo opisuje całą sprawę, nastolatek, którego danych nie ujawniono ze względu na jego wiek, miał dopuszczać się przestępstw w latach 2023-2025, co oznacza, że w chwili ich popełniania był między 12. a 14. rokiem życia.

15-letni gwałciciel na salę sądową przyszedł z mamą

We wtorek odbyła się pierwsza rozprawa, podczas której sędzia okręgowy Amar Mehta z sądu dla nieletnich w Wellingborough powiedział mu: "Twoja sprawa jest zbyt poważna, aby rozpatrywać ją w tym sądzie. W związku z tym sprawa będzie rozpatrywana w Sądzie Koronnym w Northampton. Tam odbędzie się kolejna rozprawa". Chłopiec nie zasiadł we wtorek na ławie oskarżonych, tylko na tyłach sali sądowej. Towarzyszyła mu matka.

Szokująca lista zarzutów dla 15-latka

"Chłopcu postawiono zarzuty 22 przestępstw związanych z gwałtem i napaścią na tle seksualnym wobec ośmiu ofiar, które w momencie popełnienia przestępstwa miały od 10 do 15 lat. Oskarżono go dokładnie o 12 przypadków napaści seksualnej na osobę pełnoletnią, trzy przypadki napaści na dziewczynkę poniżej 13. roku życia poprzez dotyk oraz jeden przypadek gwałtu na dziewczynce poniżej 13. roku życia. Ponadto postawiono mu zarzuty napaści na dziewczynkę w wieku 13 lat i starszą poprzez penetrację częścią ciała lub przedmiotem, gwałtu na dziewczynce w wieku 13-15 lat oraz wykonania dwóch nieprzyzwoitych zdjęć dziecka" - głosi szokująca lista zarzutów, opublikowana przez "The Sun". 15-latek odpowie także za posiadanie drastycznych zdjęć pornograficznych.

Kolejna rozprawa została zaplanowana na 18 sierpnia. Do tego czasu chłopak pozostanie na wolności. Otrzymał zakaz kontaktowania się z ofiarami, a także zakaz kontaktów z dziewczętami poniżej 16. roku życia bez nadzoru.