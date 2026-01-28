Były senator skazany! Podał koleżance narkotyk, zamierzał ją zgwałcić

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-01-28 11:23

Zaprosił ją na spotkanie, bo pozostawali w przyjacielskich relacjach. Podczas kolacji posłanka poczuła się słabo, powiedziała, że chce iść do domu. Zdołała wezwać taksówkę i wyjść na zewnątrz, dzięki czemu uniknęła najgorszego. Okazało się, że senator dosypał jej do kieliszka narkotyk i miał zamiar ją zgwałcić. Szokujące doniesienia z Francji.

  • Francuski senator Joel Guerriau został skazany na cztery lata więzcenia za odurzenie koleżanki z parlamentu, Sandrine Josso, środkiem ecstasy.
  • Sąd uznał, że Guerriau miał zamiar zgwałcić posłankę, co potwierdziły jego wcześniejsze wyszukiwania internetowe dotyczące użycia narkotyków w kontekście gwałtu.
  • Posłanka zdołała uciec z mieszkania senatora po tym, jak poczuła się źle po wypiciu szampana.
  • Dowiedz się więcej o wstrząsającej sprawie, która wstrząsnęła francuską sceną polityczną i dlaczego Guerriau zapowiedział apelację od wyroku.

Senator odurzył koleżankę. Miał zamiar ją zgwałcić

Wstrząsające wieści z Francji. We wtorek, 27 stycznia, wieczorem zapadł wyrok w głośnej sprawie senatora Joela Guerriau. Mężczyzna został skazany na karę czterech lat więzienia, w tym 2,5 roku w zawieszeniu, za podanie środka ecstasy koleżance z parlamentu. Po rozpatrzeniu dokumentacji i zeznań sąd uznał, że senator miał zamiar dopuścić się na kobiecie gwałtu. Ona na szczęście zdołała uciec.

Jak przypomina PAP, do sytuacji miało dojść w 2023 roku. Senator zaprosił na kolację posłankę Sandrine Josso. Pozostawali w relacjach przyjacielskich, zaprosił ją do domu, by wspólnie uczcić  jego ponowny wybór na senatora. Po kilku łykach szampana, podanego przez polityka, kobieta poczuła się źle. Postanowiła iść do domu - zdołała wydostać się z mieszkania i wezwać taksówkę. 

"Przypadkowo" dosypał jej narkotyk do szmapana

Guerriau w toku sprawy twierdził, że "przypadkowo" dodał substancję MDMA do kieliszka szampana, do którego wypicia nakłaniał parlamentarzystkę. "Ustalono, że wcześniej szukał w internecie informacji o stosowaniu narkotyków w związku z gwałtem" - czytamy. Warto przypomnieć, że w 2025 roku Guerriau zrezygnował ze stanowiska, powołując się na względy polityczne. Jego proces przyciągnął uwagę mediów i obywateli zważywszy na fakt, że całkiem niedawno toczył się proces oprawców Gisele Pelicot - ofiary masowych gwałtów, której narkotyki podawał jej własny mąż. 

 Guerriau zapowiedział, że złoży apelację od wyroku. Otrzymał pięcioletni zakaz ubiegania się o funkcje publiczne.

Były senator skazany. Podał koleżance narkotyk, miał zamiar ją zgwałcić
6 zdjęć
Oskarżony o gwałt. Sąd podjął decyzję
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SENATOR
FRANCJA
WYROK