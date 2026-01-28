Były senator skazany! Podał koleżance narkotyk, zamierzał ją zgwałcić

Francuski senator Joel Guerriau został skazany na cztery lata więzcenia za odurzenie koleżanki z parlamentu, Sandrine Josso, środkiem ecstasy.

Sąd uznał, że Guerriau miał zamiar zgwałcić posłankę, co potwierdziły jego wcześniejsze wyszukiwania internetowe dotyczące użycia narkotyków w kontekście gwałtu.

Posłanka zdołała uciec z mieszkania senatora po tym, jak poczuła się źle po wypiciu szampana.

Dowiedz się więcej o wstrząsającej sprawie, która wstrząsnęła francuską sceną polityczną i dlaczego Guerriau zapowiedział apelację od wyroku.

Senator odurzył koleżankę. Miał zamiar ją zgwałcić

Wstrząsające wieści z Francji. We wtorek, 27 stycznia, wieczorem zapadł wyrok w głośnej sprawie senatora Joela Guerriau. Mężczyzna został skazany na karę czterech lat więzienia, w tym 2,5 roku w zawieszeniu, za podanie środka ecstasy koleżance z parlamentu. Po rozpatrzeniu dokumentacji i zeznań sąd uznał, że senator miał zamiar dopuścić się na kobiecie gwałtu. Ona na szczęście zdołała uciec.

Jak przypomina PAP, do sytuacji miało dojść w 2023 roku. Senator zaprosił na kolację posłankę Sandrine Josso. Pozostawali w relacjach przyjacielskich, zaprosił ją do domu, by wspólnie uczcić jego ponowny wybór na senatora. Po kilku łykach szampana, podanego przez polityka, kobieta poczuła się źle. Postanowiła iść do domu - zdołała wydostać się z mieszkania i wezwać taksówkę.

"Przypadkowo" dosypał jej narkotyk do szmapana

Guerriau w toku sprawy twierdził, że "przypadkowo" dodał substancję MDMA do kieliszka szampana, do którego wypicia nakłaniał parlamentarzystkę. "Ustalono, że wcześniej szukał w internecie informacji o stosowaniu narkotyków w związku z gwałtem" - czytamy. Warto przypomnieć, że w 2025 roku Guerriau zrezygnował ze stanowiska, powołując się na względy polityczne. Jego proces przyciągnął uwagę mediów i obywateli zważywszy na fakt, że całkiem niedawno toczył się proces oprawców Gisele Pelicot - ofiary masowych gwałtów, której narkotyki podawał jej własny mąż.

Guerriau zapowiedział, że złoży apelację od wyroku. Otrzymał pięcioletni zakaz ubiegania się o funkcje publiczne.